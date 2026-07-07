به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان عصر سه شنبه با حضور در روستای گزانه شهرستان آمل، از روند اجرای پروژه دیوار حفاظتی و تثبیت بستر رودخانه تلخاب بازدید کرد و گفت: این پروژه با هدف کاهش خطرات ناشی از سیلاب و حفاظت از اراضی و گلزار شهدای روستا در حال اجرا است.

وی در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه و روند پیشرفت عملیات عمرانی مورد بررسی قرار گرفت و افزود: این پروژه با اعتباری حدود ۱۸۰ میلیارد ریال در دست اجرا است و شامل احداث ۱۸۰ متر دیوار حفاظتی و اجرای سازه تثبیت بستر رودخانه می‌شود.

داودیان اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، ضمن افزایش ایمنی اراضی کشاورزی و حفاظت از گلزار شهدای روستای گزانه، میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های احتمالی در این منطقه به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.