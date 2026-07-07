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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

پیشرفت پروژه ایمن‌سازی رودخانه تلخاب آمل مطلوب است

پیشرفت پروژه ایمن‌سازی رودخانه تلخاب آمل مطلوب است

آمل - مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران با اشاره به پیشرفت پروژه ایمن‌سازی رودخانه تلخاب آمل اعتبار درنظر گرفته شده برای آن را 180میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان عصر سه شنبه با حضور در روستای گزانه شهرستان آمل، از روند اجرای پروژه دیوار حفاظتی و تثبیت بستر رودخانه تلخاب بازدید کرد و گفت: این پروژه با هدف کاهش خطرات ناشی از سیلاب و حفاظت از اراضی و گلزار شهدای روستا در حال اجرا است.

وی در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه و روند پیشرفت عملیات عمرانی مورد بررسی قرار گرفت و افزود: این پروژه با اعتباری حدود ۱۸۰ میلیارد ریال در دست اجرا است و شامل احداث ۱۸۰ متر دیوار حفاظتی و اجرای سازه تثبیت بستر رودخانه می‌شود.

داودیان اظهار کرد: با بهره‌برداری از این طرح، ضمن افزایش ایمنی اراضی کشاورزی و حفاظت از گلزار شهدای روستای گزانه، میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های احتمالی در این منطقه به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6881795

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