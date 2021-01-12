افتتاح کانون بسیج فرهنگیان در محمدشهر و ماهدشت

مجتبی آمرکاشی در حاشیه افتتاح کانون بسیج فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کانون بسیج فرهنگیان شهید محمد پرورش محمدشهر و ماهدشت در ناحیه جوادالائمه (ع) افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این کانون برای فرهنگیان مناطق محمدشهر و ماهدشت افتتاح شده است، افزود: با توجه به اینکه ناحیه سه از نواحی بزرگ کرج محسوب می‌شود و گستره زیادی دارد، کانونی که در ناحیه سه وجود داشت به دو قسمت تقسیم و بخش محمدشهر و ماهدشت را به یک کانون جدید تبدیل شد.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان البرز تصریح کرد: هدف از افتتاح این کانون افزایش سطح خدمت‌رسانی برای فرهنگیان بسیجی و فعالیت‌های جذب آنها است تا آموزش‌های مورد نیاز را فرا بگیرند.

وی با بیان اینکه مقدمات کار و افتتاح انجام شده و در مراحل تکمیلی کار هستیم، خاطرنشان کرد: از فرهنگیان این مناطق دعوت می‌کنیم، برای انتقال پرونده خود به کانون جدیدالتأسیس اقدام کنند تا بتوانند نقش پررنگی را در برآورده کردن اهداف بسیج فرهنگیان در منطقه محمد شهر و ماهدشت ایفا کنند.

آمرکاشی گفت: امیدواریم این مجموعه به کانونی تبدیل شود که با حضور فرهنگیان بسیجی جمع متحد و منسجمی داشته باشیم و بتوانیم نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت‌هایی که در پیش رو است احصا کنیم.

وی در پایان هدف دیگر افتتاح این کانون را اصلاح جامعه مدارس و رفع مشکلات فرهنگیان دانست و متذکر شد: انتظار می‌رود این امر به یک کانونی برای همدلی، هم‌افزایی، رشد و پیشرفت مدارس، فرهنگیان و کشور ایران اسلامی تبدیل شود.