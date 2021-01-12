خلیج فارس تا فردا متلاطم است

پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد با تداوم وزش بادهای شمالی بر روی دریا و بخصوص در مرکز خلیج فارس تا اوایل وقت فردا، دریا در اغلب ساعات متلاطم است.
وی اضافه کرد: تا اواخر هفته غبار محلی، در برخی نقاط مه صبحگاهی و وزش ملایم باد در طول روز از پدیده غالب در سطح استان بوشهر است.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
وی افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت و بر روی دریا در سواحل مرکزی و جنوبی استان طی ساعاتی ۱۲ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
مساعدی تاکید کرد: طی این مدت ارتفاع موج دریا نیز بین ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در فراساحل مرکزی و جنوبی استان گاهی ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
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