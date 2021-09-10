پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت امروز با وزش بادهای شمال غربی عمدتاً در بخش‌های شمالی، مرکزی و فراساحل جنوبی دریا به نسبت متلاطم است.

وی اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از فردا تا اواخر هفته نیز در برخی از ساعات، به سرعت وزش بادهای شمال غربی بر روی دریا افزوده خواهد شد و خلیج فارس به تناوب مواج و متلاطم خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی از ساعات وزش باد و گاهی باد و گرد و خاک و فردا در برخی از مناطق جنوبی مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: جهت وزش باد در مناطق شمالی و مرکزی غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت هشت تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت و روی دریا و سواحل در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی افزود: جهت وزش باد در نواحی جنوبی غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ و در فراساحل تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و امروز گاهی ۱۵۰ سانتیمتر و در فراساحل ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ و در فراساحل ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.