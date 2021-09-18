پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا در اغلب ساعات وضعیت جوی و دریایی استان آرام است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و طی صبحگاه نیز در برخی از نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی می‌شود از بامداد روز دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، در برخی از ساعات با افزایش نسبی سرعت وزش بادهای شمال غربی روی دریا، سواحل استان به نسبت متلاطم خواهد شد.

وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و فردا در برخی از نقاط مه صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت ارتفاع موج دریا دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.