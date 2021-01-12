«تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاریخانه دامغان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی سمنان، کتاب «تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاریخانه دامغان» به قلم علیرضا انیسی، همزمان با روز ملی این اثر تاریخی، چاپ و منتشر شد.

این کتاب توسط رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت‌های تاریخی تألیف و در بیش از ۲۰۰ صفحه گردآوری و توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ و منتشر شد.

«تاریخ و حفاظت معماری مسجد تاریخانه دامغان» نتیجه مطالعات، دستاوردها و نتایج پژوهش علمی در مورد تاریخ معماری این بنا و بافت تاریخی شهر دامغان است و در آن پیشنهادات حفاظتی و مرمتی اثر موجود است.

مسجد تاریخانه دامغان در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ با شماره ۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.

شهرستان دامغان با قدمت هفت هزار ساله، دارای دو هزار اثر تاریخی و فرهنگی است که از این تعداد ۴۰۰ اثر شناسایی و تاکنون ۱۲۶ اثر ثبت ملی شدند.