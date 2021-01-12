انتقاد از اقدامات آمریکا علیه انصارالله یمن و حشد شعبی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، فهمی الیوسفی معاون وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن تصمیم آمریکا در تروریستی خواندن جنبش انصارالله یمن و اعمال تحریم علیه رئیس سازمان حشد شعبی عراق را نشاندهنده ورشکستگی دولت ترامپ دانست و تاکید کرد که سازمان حشد شعبی عراق توطئه آمریکا برای تقسیم این کشور را خنثی کرده است.

وی درباره تصمیم دولت آمریکا برای تروریستی خواندن جنبش انصار الله یمن گفت: این تصمیم، اقدامی ورشکسته و شکست خورده از جانب ترامپ است که نفس های آخر خود را می کشد.

فهمی الیوسفی معاون وزیر اطلاع رسانی دولت نجات ملی یمن این تصمیم دولت آمریکا علیه جنبش انصار الله یمن را برای منحرف کردن افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر حمایت واشنگتن از تروریست ها در منطقه دانست و افزود: همه طرح های تروریستی خواه در یمن، عراق یا سوریه مورد حمایت آمریکا است و از این رو، این تصمیم آمریکا، بخشی از بایکوت و سرپوش گذاشتن بر اقدامات تروریستی خود آمریکا است.

این مقام یمنی به پروژه آمریکا در منطقه و موانع موجود بر سر راه اجرای آن اشاره کرد و وجود حشد شعبی در عراق و جنبش انصار الله در یمن را از موانع موجود بر سر راه این پروژه دانست و گفت که حشد شعبی توطئه آمریکا برای تقسیم عراق را خنثی کرده است.

وی بیان کرد: با این شرایط، طبیعی است که دولت آمریکا از این طرف ها خشمگین بوده و تلاش کند که آنها را در لیست تروریسم خودخوانده خود قرار دهد.