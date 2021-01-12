گسترش خدمات الکترونیکی در قوه قضائیه/شناسایی۲۰۰ استعلام قضائی

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی زارع پور، در گفتگو با شبکه خبر، اظهار داشت: ۵۰ درصد تکالیف و راهبردهای سند تحول قضائی فناوری پایه است. یکی از موضوعات که در سند ذکر شده همین احراز هویت برخط است.
وی افزود: خطا در احراز هویت که در احراز هویت حضوری امکان خطای انسانی وجود داشت را تقریبا به صفر رساندیم و نتیجه رد یا تایید احراز هویت در لحظه اعلام میشود.
زارعپور ادامه داد: بیش از ۲۰۰ استعلام را شناسایی کردهایم که باید به شکل الکترونیکی انجام شوند و حدود یک میلیون مراجعه مردم به دستگاهها را کاهش دادهایم.
وی افزود: واسطههای انسانی باید به حداقل برسد و در تلاشیم مراجعه مردم به مراجع قضائی را کاهش دهیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، گفت: دستور ریاست قوه قضائیه تسریع کننده ایجاد سامانه برخط احراز هویت بود.
وی افزود: هموطنان خارج از کشور میتوانند با استفاده از این سامانه در لحظه احراز هویت شوند و دیگر خدمات الکترونیکی مانند گواهی عدم سوءپیشینه را ظرف مدت زمان کوتاهی دریافت کنند.
زارع پور گفت: از ابتدای سال ۳۰ سامانه جدید در قوه قضائیه راهاندازی کردهایم که بخشی از آنها که شامل نوبتدهی الکترونیکی، ابلاغ الکترونیکی، سجل مالی و...، می شود، برای عموم مردم قابل استفاده است.
نظر شما