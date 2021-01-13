تسهیلات رفاهی وزارت علوم برای دانشجویان جدیدالورود

الیاس منیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان ویژه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که وجود دارد مربوط به ثبت نام انواع وام‌های دانشجویی توسط دانشجویان ورودی جدید است.

وی ادامه داد: چون فرایند ثبت نام و انتخاب واحد این دانشجویان به صورت مجازی بوده و ارتباط حضوری با دانشگاه و مسئولان آن نداشته اند، علی رغم ارسال پیامک صندوق رفاه، مبنی بر اینکه برای ثبت نام وام‌ها اقدام کنند، به نظر می‌رسد آن آگاهی لازم را ندارند.

معاون امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان افزود: در حال حاضر تمام موانع موجود برای دانشجویان روزانه دانشگاه‌های دولتی و شهریه پرداز توسط صندوق رفاه دانشجویان رفع شده است و مسیر برای بهره مندی این دانشجویان از انواع وام‌های دانشجویی هموار شده است.

وی یادآورشد: دانشجویان جدید الورود می‌توانند با مراجعه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به نشانی bp.swf.ir تقاضای خود را برای ثبت انواع وام‌های دانشجویی انجام دهند.

منیری ادامه داد: دانشجویان ورودی جدید تا اول بهمن ۹۹ فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند اگر دانشجویان احیاناً در ارسال مدارک هم تأخیر داشته باشند، مشکلی نیست، فقط تقاضای خود را ثبت کنند و سپس مدارک خود را برای دانشگاه ارسال کنند تا در سامانه بارگزاری شود.