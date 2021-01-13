ضرورت استفاده از تجربیات فرهنگی کشورها

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از مجموعه وبینارهای توسعه فضاهای فرهنگی در جهان امروز با عنوان «توسعه فضاهای فرهنگی در فرانسه» با همکاری مشترک مرکز مطالعات بین‌المللی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر برگزار شد.

ابوالحسن خلج‌منفرد، رئیس مرکز مطالعات بین‌المللی و روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی، با اشاره به اهمیت برگزاری مجموعه وبینارهای توسعه فضاهای فرهنگی در جهان امروز، بیان کرد: ما با برگزاری این سلسله نشست‌ها به دنبال بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در توسعه فضاهای فرهنگی هستیم و از آنجایی که فرانسه از ظرفیت‌های خوبی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری برخوردار است، به بررسی اصول و سیاست‌گذاری فرهنگی در این کشور می‌پردازیم.

جمال کامیاب، مدیرکل اداره اروپا و آمریکا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی سابق جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در سخنرانی خود، به مؤلفه‌های توسعه یافتگی فرهنگی و نقشی که در تعاملات اجتماعی و ارتقای شهروندی دارد، اشاره کرد.

وی افزود: شاخص‌هایی چون هویت، مشارکت و تناسب با نیاز شهروندان و مسئله زیست محیطی به محیط و فضاهای فرهنگی وابسته هستند. طبیعتاً اتفاقات و رویدادهایی که در فضای فرانسه رخ می‌دهند، تجربیات بسیار ارزشمندی است اما به این معنی نیست که در جغرافیای دیگری آورد و از آن استفاده کرد.

کامیاب با اشاره به اصول سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور فرانسه اظهار کرد: فرانسه کشوری با شعارها، ارزش‌ها و اصول خودش متناسبت با اسناد بالادستی است. در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی بدون شک با مفهوم دولت چه بخواهیم چه نخواهیم، رو برو خواهیم شد. برخی از دولت‌ها سیاست‌های حداقلی دارند و برخی دیگر، حداکثری. فرانسه از جمله دولت‌هایی است که در حوزه فرهنگ، سیاست‌گذاری حداکثری دارد و نقش دولت پُر رنگ است.

وی ادامه داد: فرانسه دارای تقسیمات مختلفی در رابطه با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی است که این مهم در قالب دو دوره است. دوره نخست از زمان تشکیل وزارت فرهنگ در فرانسه است، یعنی از سال ۱۹۵۹ میلادی و دوره دوم آن، مربوط به سال ۱۹۸۱ میلادی می‌شود.

مدیرکل اداره اروپا و آمریکا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تأکید کرد: دولت فرانسه در حوزه سیاست گذاری، اهداف کلانی را دنبال می‌کند که یکی از آن موارد، پاسداری از میراث فرهنگی کشور است و بخش دیگر آن، حوزه اجتماعی با تأکید بر همبستگی اجتماعی و نهایتاً، حوزه اقتصادی است.

وی همچنین، یادآور شد: دولت‌مداری، دموکراسی فرهنگی، تمرکز زدایی و افزایش قدرت‌های محلی و مناطق، تنوع فرهنگی از جمله اصول سیاست فرهنگی در فرانسه به شمار می‌روند.

وی در پایان سخنانش، تأکید کرد: حوزه تأمین بودجه بخش فرهنگ، تسهیل دسترسی به موضوع فرهنگ، قانون کار برای هنرمندان، تدابیر مالیاتی در حوزه فرهنگ، حق معنوی تألیف و.... در توسعه فضاهای فرهنگی کشور مؤثر است.

امیر مسعود انوش‌فر، طراح و معمار و فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه سوربن پاریس در سخنان خود، به موضوع بسترها و زمینه‌های قانونی میراث فرهنگی در فرانسه اشاره کرد و گزارشی از فعالیت بنیادها و مؤسسات در حوزه فرهنگ در فرانسه ارائه داد.

این استاد دانشگاه همچنین، به تأثیرگذاری فرهنگ و هنر در کشورها به خصوص در زمینه صنایع دستی اشاره کرد و خواستار ارتقای کیفیت آثار و تولیدات فرهنگی و هنری شد.

سید محمد طباطبایی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه با اشاره به موضوع «فرهنگی‌سازی فضاهای عمومی در فرانسه» اظهار کرد: توسعه فرهنگی با توسعه سیاسی و اقتصادی لازم و ملزوم هم هستند، در واقع ابتدا باید اراده‌ای برای توسعه سیاسی وجود داشته باشد و بستر اقتصادی فراهم شود و سپس، توسعه فرهنگی اتفاق بیافتد.

وی در ادامه، به تاریخچه بازسازی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و جمهوریت، لائیسیته و تنوع فرهنگی را از اهداف فرانسه در زمینه فرهنگ برشمرد.

طباطبایی تأکید کرد: دولت فرانسه مدیریت فرهنگ فضاهای عمومی را به طور هدفمند از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز کرد. این کشور، فرهنگ را سیستم ارزشی می‌داند.

در ادامه این نشست، مرتضی اسماعیلی، استاد دانشگاه و فارغ‌التحصیل معماری از دانشگاه بوزار پاریس به طراحی و نقوش هنر در طول تاریخ بشر اشاره کرد و بر ضرورت استفاده از تجربیات فرهنگی کشورها تأکید کرد. وی افزود: مسئله فرهنگ در فرانسه بسیار رشد یافته است.

امین عارف‌نیا، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در بخش پایانی این نشست، گفت: اگر قرار است تغییر بنیادی در زمینه توسعه فضاهای فرهنگی صورت گیرد، باید از تجربیات موفق دنیا در امر توسعه پایدار و مطالعات بومی صورت گرفته، بهره بگیریم.