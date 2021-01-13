ابراهیم صادقی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای ثبت در طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای جدید که استان سمنان نیز شامل آنها می‌شود تا ساعت ۲۴ فردا شب یعنی پنج شنبه، مهلت تعیین شده است، تاکید کرد: افرادی که پیامک مرتبط با بحث مسکن برایشان ارسال شده تا پایان روز سی ام دیماه ۹۹ مهلت دارند که افتتاح حساب و تکمیل موجودی خود را نزد بانک‌ها داشته باشند تا در این طرح مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه بعید است که این زمان تمدید شود، افزود: اگر کسی در این مهلت ثبت نام کرده باشد به نظر نمی‌رسد که وزارتخانه مهلت را تمدید کند و در نتیجه فرصت تمام شده اطلاق خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱۸۳ شهر جدید هم اکنون ثبت نام مسکن اقدام ملی را آغاز کرده‌اند و برای ۷۰۰ شهر قدیمی هم تعیین ظرفیت شده و از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی برای مسکن در نظر گرفته که امکان دارد این میزان در روزهای آتی افزایش نیز یابد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته‌های متنوعی را برای حمایت از مردم در نظر دارد.

صادقی فر تاکید کرد: این بسته‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به گروه‌های هدفی که دارد به خصوص برای بازنشسته‌ها و کارگران دهک‌های یک تا شش و زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده که در مراحل پرداختی دوم، سوم و چهارم این بسته‌ها به مردم داده می‌شود تا روند خانه دار شدن آنها با این حمایت‌ها تسهیل شود.

وی با بیان اینکه در سطح استان سمنان سه هزار و ۳۰۰ نفر بازنشسته و کارگر در طرح مسکن اقدام ملی حضور دارند، گفت: بنا داریم به طور کامل به این افراد خدمات پوششی خودمان را ارائه کنیم همچنین در سطح کشور اقدامات لازم در خصوص آماده‌سازی زمین‌ها انجام شده و امیدواریم به خوبی شاهد اجرای این طرح باشیم.