به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «سیلمانیها»؛ روایتهایی از بازتاب شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در زندگی مردم، بهتازگی توسط انتشارات «راه یار»، منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب، خاطرات و روایتهای مردمی درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را در سه فصل «قهرمان خانه ما؛ اثر شهادت در فضای تربیتی و قهرمانسازی در خانواده»، «ملت قهرمان؛ اثر شهادت بر تصمیمات و اقدامات مردم جامعهی ایران» و «سردار امت؛ اثر شهادت بر مردم دیگرکشورها و بارتاب آن در فضای بینالملل روایت کرده است.
در بخشی از مقدمه کتاب «سلیمانیها» چنین میخوانیم:
«کتاب پیشِ رو افزون بر بیان خاطرات در غم فراق حاج قاسم و یارانش، روایتی است از عزمها و تحولها که کمترین اثر ثبت و ضبط آنها، کمک به تاریخ برای به یاد سپردن آن رویداد بزرگ است؛ اما کاربرد اصلیاش، در استخراج روشها و تکنیکهای فرهنگی و تربیتی جوشیده از میان زندگی مردم است. رفتن به سراغ تجارب مردمی، کشف واستخراج این روشها و تکنیکها، مداقه کردن در آنها و تشخیص سره از ناسره، غنیسازی و بازگویی آنها باعث میشود این جریان مبارک کوثر شود.
همچنین، ثبت این بازتابهای اجتماعی، به خوبی حاج قاسم را در آینه ادراک مردمی روایت میکند و خود مانع تحریف روایت حاج قاسم در طول زمان میشود. در ذهن مردم، حاج قاسم با مبارزه و مجاهده و قیام مستمر، با همراهی با ولایت، با اخلاص، با سازش نکردن با فساد، با سازش نکردن با آمریکا، با سادهزیستی، با تدبیر در رأی، با نشست و برخاست با مستضعفان و محرومان، با خدمت بیمنت و بدون تکبر، نقش بسته است و نمیتوان به سهلاندیشی و سازشکاری و ریاستطلبی مصادرهاش کرد.»
در بخش دیگری از این مقدمه آمده است:
«تجربهنگاریِ بررسی بازتاب شهادت حاج قاسم و ابومهدی المهندس در زندگی ما، در آبان ۱۳۹۹ با همراهی نیروهای جهادی مردمی و با انجام مصاحبههای تلفنی و مجازی ناظر به دو محور اصلی آغاز شد. این دو محور عبارتاند از: ۱. ثبت رویدادها و احوال مردم در دی و بهمن ۱۳۹۸ (شهادت و چهلم) و تحولات درونی و تصمیمات ناشی از آن تحت تأثیر این واقعه؛ ۲. نشان دادن استمرار فعالیتهای انجام شده و در حال انجام با یاد سردار و الگوسازیهایی که افراد از شخصیت سردار سلیمانی برای خود و دیگران در عرصههای گوناگون صورت دادهاند.
با بیش از ۵ هزار نفر از اقشار گوناگون جامعه، اعم از مادران، معلمان، طلاب، دانشجویان و دانشآموزان، اصحاب رسانه، اصناف وکسبه بازار، نیروهای مدافع حرم زینبیون و فاطمیون، مادران شهدا، شعرا، غیرایرانیها و… ارتباط گرفتیم و خاطراتشان را دریافت کردیم و ۹۲ خاطره را برای انتشار در این کتاب برگزیدیم.»
کتاب «سلیمانیها» که تحقیق و مصاحبههای آن برعهده مهدی خلیلیان موحد، زینب ناجی جمال و مرضیه هاشمی بوده و تدوین آن هم توسط فریده الیاسیفرد، سمیرا چوبداری، مرضیه ذاکری و لطیفه نجاتی صورت گرفته، در ۲۰۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر شده است.
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