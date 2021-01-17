پلیس روسیه «الکسی ناوالنی» را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آلکسی ناوالنی» یکی از چهره‌های منتقد دولت روسیه روز یکشنبه برای نخستین بار از زمان مسمومیت ادعایی خود در تابستان گذشته از آلمان عازم روسیه شد؛ اما به محض ورود به فرودگاه مسکو توسط پلیس روسیه بازداشت شد.

سازمان خدمات زندان مسکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که ناوالنی به دلیل نقضِ محکومیت زندان تعلیقی خود بازداشت شده و تا زمان برگزاری جلسه دادگاه در ماه میلادی جاری در بازداشت خواهد بود.

اکنون ناوالنی با احتمال محکوم شدن به ۳ سال و نیم حبس روبروست.

این اقدام پلیس روسیه به احتمال بسیار با موجی از انتقادهای مقامات غربی علیه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور همراه خواهد بود.

گفتنی است، در پرونده‌ای جنجالی که به شدت مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت، این ادعا مطرح شد که ناوالنی تابستان گذشته بدست عوامل روسیه و با استفاده از یک نوع گاز اعصاب موسوم به «نوویچوک» مسموم شده است؛ اتهامی که کاخ کرملین به شدت آن را رد کرد.

اما پس از آنکه ناوالنی هفته گذشته از قصد خود برای بازگشت به کشورش گفت، سازمان خدمات زندان مسکو اعلام کرد که برای دستگیری ناوالنی در هنگام بازگشت تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

به گفته شاهدان عینی، این منتقد سیاسی ۴۴ ساله به محض ورود به فرودگاه مسکو به سرعت بازداشت شد.