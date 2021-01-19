وعده وزارت جهاد برای رفع ایرادات بازارگاه عملی نشد

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه بازار گاه بسیار به‌روزتر شده و نواقص کار آن به حداقل رسیده به لزوم برخی از اصلاحات در سامانه بازار گاه اشاره کرد و گفت: علیرغم وعده‌های وزارت جهاد کشاورزی برای انجام اصلاحات همچنان ایراداتی در سامانه بازار گاه وجود دارد و لازم است در ایجاد برخی تغییرات و ویژگی‌ها در سامانه بازار گاه تسریع شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه نویسی سامانه بازار گاه توسط بانک کشاورزی انجام شده است گفت: به نظر می‌رسد که کارشناسان این بانک توان فنی برای برطرف کردن نواقص و اجابت سریع مطالبات جهاد را ندارند و این مسئله به تولیدکنندگان آسیب فراوانی وارد کرده است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران به یکی از اصلی‌ترین اشکالات باقیمانده در این سامانه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال خیلی از واحدهای تولیدی از دان آماده استفاده می‌کنند ولی متأسفانه چنین امکانی در سامانه بازارگاه وجود ندارد که مرغدار بتواند سهمیه نهاده خود را به کارخانجات تخصیص دهد.

اسدالله نژاد توضیح داد: مرغدار باید در سامانه بازار گاه، گزینه تخصیص نهاده به کارخانه را انتخاب کند، تا کارخانه نهاده را تحویل بگیرد و آن را تبدیل به دان آماده کند که متأسفانه امکان چنین انتخابی برای مرغدار وجود ندارد و در نتیجه کارخانجات هم نمی‌توانند نهاده دریافت کنند و آن را تبدیل به دان آماده نمایند و عملاً هزینه اضافی برای نقل و انتقال نهاده به کارخانه روی دست مرغدار می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: این امکان، علیرغم فشارهای وزارت جهاد و درخواست‌های مکرر مرغداران هنوز در سامانه بازار گاه وجود ندارد و همین مسئله برای این واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان وعده داده بود که طی یک هفته این مشکلات را حل کند، گفت: علیرغم اینکه حدود یک سال از آغاز به کار سامانه بازار گاه می‌گذرد همچنان با این مشکلات مواجه هستیم که با وجود شناسایی و اعلام گیرهای عملیاتی سامانه بازار گاه، متأسفانه بانک کشاورزی در انجام اصلاحات قصور و تأخیر دارد.