نگرانی از افزایش مصارف بودجه در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود دانش جعفری وزیر اسبق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد گفت: قبل از ورود به بحث در خصوص بودجه سال آینده باید به این نکته توجه داشت که سال‌های قبل اقتصاد ایران سال‌های سختی را پشت سر گذاشت چون از یک طرف تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌های آمریکا قرار داشته و از سمت دیگر به دلیل مشکلاتی که بوده شرایط خاصی را در کشور به وجود آورده است.

وی اظهار داشت: برای مثال نرخ ارز ۲۵۰ درصد افزایش پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه در یک مقطعی به ۵۰ درصد رسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به طور کلی در سال‌های اخیر درآمدهای حاصل از فروش نفت در کشور به دلیل اعمال تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

وی افزود: امسال سال آخر عمر دولت تدبیر و امید است از این‌رو هر دولتی تلاش می‌کند با خاطره خوش و کارنامه قابل قبولی مسند دولت را ترک کند.

دانش جعفری بیان داشت: همه این موارد و مسائل دست به دست هم داده تا بودجه سال ۱۴۰۰ یک بودجه سختی باشد.

وی تصریح کرد: طبق معمول درآمد نفتی که ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه سالیانه کل کشور را در سال‌های گذشته در بر می‌گرفت در شرایط حاضر به شدت کاهش یافته و از سمت دیگر یکسری هزینه‌های قطعی بالایی مثل حقوق کارمندان دولت و غیره در این بودجه وجود داشت که باید تأمین شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: چالشی بودن بودجه سال ۱۴۰۰ از این جهت است که یکسری هزینه‌های قطعی حتی هزینه‌های فزاینده وجود دارد مثل حقوق کارمندان دولت که به صورت سنواتی درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کند بنابراین جز بار مالی دولت است و از طرف دیگر یکسری عدم قطعیت‌ها در درآمدها وجود دارد.

وی افزود: دولت در این شرایط لایحه بودجه‌ای که برای سال ۱۴۰۰ به مجلس تقدیم کرده نزدیک به ۶۰ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ افزایش نشان می‌دهد.

دانش جعفری بیان کرد پیش بینی من در حال حاضر با توجه به بحث‌هایی که از مجلس به بیرون منعکس شده این است که با وجود پیشنهاداتی که در مجلس مطرح است شاید درصد افزایش بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حتی ۷۵ درصد بیشتر شود.