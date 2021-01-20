بایدن به کاخ سفید رسید/معرفی وزیر خارجه موقت

به گزارش خبرگزاری مهر، جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید شد.

بر اساس این گزارش، بایدن پس از مراسم تحلیف به منظور ادای احترام به نماد سرباز گمنام راهی قبرستان آرلینگتن شده بود.

بیل کلینتون، باراک اوباما و جورج بوش پسر در آخرین ایستگاه بایدن پیش از ورود به کاخ سفید وی را همراهی می کردند.

انتظار می‌رود تا دقایقی دیگر، نخستین فرمان‌های اجرایی بایدن که لغو برخی از فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ است، امضا شود.

این در حالی است که جو بایدن رییس جمهور جدید آمریکا پس از مراسم تحلیف خود به صورت موقت و تا زمان تایید گزینه های وی برای مدیریت وزارتخانه ها و آژانس های دولتی آمریکا، افرادی را برای اداره آنها معین کرده است.

در همین راستا، بایدن تا زمان تایید آنتونی بلینکن، دن اسمیت را به عنوان وزیر خارجه موقت آمریکا معرفی کرد.