به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از تعیین هیأت مرکزی نظارت و با حکم آیت الله مدرسی رئیس محترم هیأت مرکزی نظارت بر چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حجت الاسلام حاج شیخ عبدالکریم بحرینی، آقایان دکتر مهدی مهرانگیز، حسین حیدری، پرویز میرکی و خلیل رضایی به عنوان اعضای هیأت نظارت چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر تعیین شدند.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در استان بوشهر افزود: در اجرای بخشی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، هیأت استان پس از طی فرآیند قانونی، اعضای هیأت نظارت در شهرستان‌های تابعه و بخش‌های مستقل را تعیین و احکام آنان صادر شد.

رضایی تأکید کرد: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی تنها نهاد ناظر بر انتخابات، شورای نگهبان و هیأت‌های منتسب به آن است؛ این نظارت استصوابی و در همه مراحل و فرآیندهای انتخابات صورت می‌گیرد.

رئیس هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در استان خاطر نشان کرد: با استعانت از ذات اقدس الهی، ملاک عمل هیأت‌های منتسب به شورای محترم نگهبان، حرکت در چارچوب قانون بوده و با اقتدار تمام و نظارتی قانونمند و مؤثر از حق نظام، مردم و داوطلبان حراست خواهیم کرد.

وی گفت: رعایت دقیق قانون، بی طرفی و عدم جهت گیری مسئولان بویژه ناظرین و مجریان انتخابات موجب اطمینان بخشی و افزایش اعتماد مردم به دست اندر کاران امر انتخابات و در نهایت مشارکت حداکثری خواهد شد.