مشکل خودروسازی کشور کم توجهی به کیفیت محصولات تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسینی بوشهری ظهر پنجشنبه در دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق شعار ما می‌توانیم در بخش‌های مختلف مایه افتخار همه ما بوده است گفت: مردم سربلند ایران اسلامی همواره در سختی‌ها در صحنه بوده‌اند و توانسته‌اند در اوج تحریم‌ها گام‌های بلندی بردارند.

رئیس شورای عالی جامعه مدرسین با اشاره به وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات در جامعه گفت: هرچند در بخشی از صنعت پیشرفت خوبی داشتیم اما در چند حوزه عملکرد خوبی نداریم.

وی افزود: از موارد بسیار مهم کمبودها در صنعت خودروسازی است چراکه بیشتر توجه مدیران به افزایش کمیت بوده در صورتی که کیفیت باید بیشتر توجه می‌شد.

آیت الله حسینی بوشهری مشکلات ارزی در تأمین مواد اولیه بخش تولید گفت: مشکلات ارزی در تأمین نهاده‌های ارزی از مواردی است که با همکاری نهادها باید در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

وی افزود: در شأن مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی که همواره پشتیبان این نظام بوده‌اند نیست درگیر مشکلات معیشتی شوند.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با تاکید بر ضرورت همدلی و همراهی مسئولان در دولت دوازدهم برای رفع مشکلات در مدت زمان باقی مانده از عمر دولت گفت: در همین فرصت کوتاه می‌توان کار را به گونه‌ای سامان داد تا مدیران بعدی بر مبنای همین خط مشی در مسیر درست حرکت کنند.

وی در پایان از مسئولان خواست با عنایت ویژه به شهر مقدس قم این شهر را علاوه بر اینکه پایگاهی علمی برای جهان اسلام است به قطبی صنعتی و پیش رو در کشور تبدیل کنند.