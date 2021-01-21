به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید ناصری نژاد بعد از ظهر امروز پنجشنبه در آئین افتتاح ۲۳ فضای آموزشی و پرورشی در قالب ۹۱ کلاس درس با اعتباری بالغ‌بر ۲۷۵ میلیارد ریال در شهرستان شادگان، اظهار کرد: در بحث مدرسه‌سازی برای این شهرستان با کمک همه خیران، نظام و دولت یک نهضت خوب شروع شد.

وی افزود: سال ۸۳ نگران و ناراحت بودیم که بچه‌های شادگان جدای از کپر و چادر یا مدارس خانگی در آغل تحصیل می‌کردند ولی الحمدلله به لطف نظام اسلامی و دولت‌ها این روند بهبود پیدا کرد.

وی به لزوم تداوم روند مدرسه‌سازی برای مرتفع شدن نیاز به فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: بحث سرایداری، نگهبانی و نگهداری فضاهای آموزشی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هست و فرسوده شدن تجهیزات آنها به دلیل نگهداری نشدن از جمله نگرانی‌های مطرح است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک سری فضاهای قدیمی وجود دارد که به تجهیزات جدید از جمله میز، صندلی، کلاس‌های هوشمند نیاز دارند، تصریح کرد: شهرستان شادگان محرومیت خاصی دارد و یک سری شهرستان‌ها شرکت و امکانات خوبی دارند ولی شادگان از این امکانات محروم است.

وی گلایه کرد: برای تهیه تبلت در زمینه آموزش مجازی دانش آموزان با مشکلاتی مواجه هستیم و یک سال تحصیلی رو به اتمام است ولی هنوز برای خرید تبلت برای دانش آموزان شادگانی موفق نشدیم.

ناصری نژاد درخواست کرد: برای شادگان ۵۲۰ نفر تقاضای تبدیل وضعیت داریم ولی به ۸۰ نفر سهمیه دادند که هرچه تلاش داشتیم متوجه تفاوت آنها نشدیم؛ یک سال منتظر صدور مجوز خرید خدمات آموزشی و یا اختصاص سهمیه حق التدریس هستیم ولی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد: وضعیت آموزشی شادگان خوب نیست و خوزستان که خودش آخر کشور است، ما هم رتبه آخر استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه برخی انتقالی‌ها بدون اطلاع آموزش و پرورش شادگان انجام می‌شود، گفت: با این کار ردیف خود را از دست می‌دهیم که جایگزین هم نمی‌شود؛ برخی نیروهای غیربومی در این شهرستان بعد از جذب شدن خیلی زود تقاضای انتقالی دارند؛ اگر آموزگار و معلم شادگانی باشد، خیلی بهتر می‌تواند کار کند.