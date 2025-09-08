کمبود امکانات آموزشی در مدارس شهرستان شادگان جبران شود

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فضاهای آموزشی شهرستان شادگان به‌ویژه در مناطق محروم و روستایی با مشکلات جدی روبه‌رو است، برخی مدارس در ساختمان‌های فرسوده فعالیت می‌کنند و برخی دیگر از تراکم بالای دانش‌آموزی رنج می‌برند. این شرایط زیبنده دانش‌آموزان ما نیست و انتظار داریم وزارت آموزش و پرورش در تأمین و بازسازی فضاهای آموزشی، نگاه ویژه‌ای به شهرستان شادگان داشته باشد.

وی در ادامه به تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مدارس پرداخت و افزود: امروز آموزش صرفاً در کلاس درس خلاصه نمی‌شود، دانش‌آموزان باید مهارت‌آموزی کنند و این امر بدون کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های استاندارد امکان‌پذیر نیست. متأسفانه بسیاری از مدارس شادگان از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی محروم هستند و این مسئله آینده آموزشی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مشکلات مهم شهرستان را کمبود معلم دانست و بیان کرد: معلم رکن اصلی آموزش است، اگر کلاس‌ها بدون معلم اداره شود یا از نیروهای غیرمتخصص استفاده شود، کیفیت آموزش به شدت افت خواهد کرد. ما انتظار داریم وزارتخانه در توزیع عادلانه معلمان، شهرستان شادگان را در اولویت قرار دهد.

خنفری در پایان همچنین به موضوعاتی نظیر توجه به رفاه فرهنگیان، تجهیز مدارس، وسایل نقلیه، هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اشاره کرد و بر لزوم نگاه جامع به آموزش و پرورش شهرستان شادگان تأکید کرد.