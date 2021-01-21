مجلس سنا آماده استیضاح ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که مقامات مجلس سنا به وی اطلاع دادهاند که آماده دریافت طرح استیضاح ترامپ و آغاز فرآیند محاکمه وی هستند.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بدون ارائه تاریخ دقیقی از این رویداد مهم، ادامه داد: آنچه مشخص است، این است که حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه با تحریک ترامپ روی داد. به زودی محاکمه او را آغاز میکنیم.
«نانسی پلوسی» در ادامه سخنان خود اضافه کرد: اکنون مشخص شده است که دولت ترامپ هیچ برنامهای در خصوص مبارزه با ویروس کرونا نداشت. بایدن (رئیس جمهور جدید آمریکا) دستور اجرایی را در این باره صادر خواهد کرد.
این در حالیست که «میچ مک کانل» رهبر جمهوریخواهان در مجلس سنای آمریکا سه شنبه هفته جاری اذعان کرد: ترامپ هواداران خود را برای حمله به کنگره تشویق کرد. به مردم دروغ گفته شده بود. آنها توسط رئیس جمهور (ترامپ) و قدرتمندان تحریک شده بودند.
گفتنی است که قرار است جلسه محاکمه ترامپ به اتهام تشویق به حمله به کنگره این کشور در ششم ژانویه سال جاری میلادی (۱۷ دی ماه) در روزهای آتی برگزار شود.
نظر شما