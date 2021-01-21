مجلس سنا آماده استیضاح ترامپ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا امروز پنج‌شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد که مقامات مجلس سنا به وی اطلاع داده‌اند که آماده دریافت طرح استیضاح ترامپ و آغاز فرآیند محاکمه وی هستند.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بدون ارائه تاریخ دقیقی از این رویداد مهم، ادامه داد: آنچه مشخص است، این است که حمله به ساختمان کنگره در ششم ژانویه با تحریک ترامپ روی داد. به زودی محاکمه او را آغاز می‌کنیم.

«نانسی پلوسی» در ادامه سخنان خود اضافه کرد: اکنون مشخص شده است که دولت ترامپ هیچ برنامه‌ای در خصوص مبارزه با ویروس کرونا نداشت. بایدن (رئیس جمهور جدید آمریکا) دستور اجرایی را در این باره صادر خواهد کرد.