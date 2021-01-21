کرونا ۵ خانواده دیگر اردبیلی را داغدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام حبیب زاده در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با بستری ۱۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اردبیل و نیز ترخیص ۳۲ نفر از بیماران با بهبودی نسبی حال عمومی شمار بیماران بستری شده در بیمارستان‌های استان اردبیل به ۱۵۷ بیمار کاهش یافت که این رقم دیروز ۱۸۲ نفر بود.