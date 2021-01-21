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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۲۳:۳۱

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل:

کرونا ۵ خانواده دیگر اردبیلی را داغدار کرد

کرونا ۵ خانواده دیگر اردبیلی را داغدار کرد

اردبیل - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: در ۲۴ ساعت گذشته پنج نفر از بیماران کرونایی بستری شده در بخش های آی.سی.یو بیمارستان های استان اردبیل جان باختند.

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به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام حبیب زاده در تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان اردبیل اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته با بستری ۱۲ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان اردبیل و نیز ترخیص ۳۲ نفر از بیماران با بهبودی نسبی حال عمومی شمار بیماران بستری شده در بیمارستان‌های استان اردبیل به ۱۵۷ بیمار کاهش یافت که این رقم دیروز ۱۸۲ نفر بود.

کد مطلب 5127709

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