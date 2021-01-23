۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات به دامداران جاجرمی پرداخت شده است

ابوالفضل عباسیان در گفتگو با مهر اظهار کرد: طی ۳ سال گذشته ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه‌ای به دامداران جاجرمی پرداخت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جاجرم ادامه داد: یکی از راه‌های افزایش تولید و امنیت غذایی کشور که از مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی است، توسعه دامداری‌های صنعتی است که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه با حمایت جوانان و سرمایه گذاران توسط دولت.

وی افزود: شهرستان جاجرم در حال حاضر با وجود ۲۶ واحد دامداری سبک و سنگین و طیور پیشتاز در خراسان شمالی می‌باشد.

عباسیان در انتها گفت: همچنین افراد علاقه مند به این رشته شغلی می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان نظام مهندسی و کشاورزی از دریافت تسهیلات بهره مند شوند.