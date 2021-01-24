سهم ۳۳۴ میلیارد تومانی فارس از تهاتر بدهی مالیاتی و بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوروزی با بیان اینکه سهم استان فارس از تهاتر بدهی مالیاتی و بانکی پیمانکاران ۳۳۴ میلیارد تومان است اظهار داشت: هنوز اوراق خزانه برای ۲۲۵ میلیارد تومان از این رقم صادر نشده است.
وی تصریح کرد: از اعتبار ۳۳۴ میلیارد تومانی، ۲۲۰ میلیارد تومان برای تهاتر بدهی مالیاتی و ۱۱۴ میلیارد تومان برای تهاتر بدهی بانکی در نظر گرفته شده که تا کنون تنها برای ۱۰۹ میلیارد تومان آن ورقه خزانه صادر شده و صدور این اوراق برای مابقی سهم فارس، نیازمند پیگیری دستگاههای اجرایی مرتبط است.
نوروزی با اشاره به توقف تصفیه بدهی شهرداریها از طریق تهاتر گفت: به نظر میرسد دولت تمایلی به آنکه خودش را به خاطر شهرداریها با بانکها طرف کند ندارد، چون ممکن است همه بدهیهای شهرداریها به بانک برای پروژههای عمرانی نباشد.
وی با اشاره به نامه خزانهدار کل کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس این نامه زمان جذب اعتبارات عمرانی تا یکم اسفند ماه و اعتبارات هزینهای کشور تا بیستم اسفند تعیین شده وگرنه اعتبارات جذب نشده ظرف ۱۰ روز بعد از موعد مقرر باید به خزانه بازگردد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده بین سازمان امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: بر اساس این تفاهم نامه، مقرر شد ۳,۳۰۰ میلیارد تومان از محل تحقق درآمدهای مصوب مالیاتی به استانها برگردد که تاکنون ۱,۱۰۰ میلیارد تومان آن به استانها ابلاغ شده است، از این رقم ۶۶ میلیارد تومان معادل ۵ درصد اعتبار ابلاغی به استان فارس رسید که عمدتاً صرف پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۸ و مانده مرخصی بازنشستگان سال ۹۷ شد.
نظر شما