عمده غیاثی: بازی سختی بود/حریف بی مهابا بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم شهداب یزد با نتیجه سه بر یک تیم آذرباتری ارومیه را شکست داد.

محمد عمده غیاثی، سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی تیمش مقابل آذرباتری ارومیه گفت: بازی سختی بود و حریف با انگیزه و بی مهابا بازی کرد. برعکس تیم ما که شرایط خوبی نداشتیم. بازیکنان به جای اینکه تمرکز خود را بر کیفیت بازی بگذارند به رتبه تیم آذرباتری در جدول رده بندی تمرکز کردند.

وی ادامه داد: همه تیم‌ها قابل احترام هستند، خدا را شکر در نهایت موفق شدیم تیم آذرباتری را شکست دهیم و نتیجه را به سود خود به پایان برسانیم.