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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۱۵

هفته بیست و چهارم لیگ برتر والیبال؛

عمده غیاثی: بازی سختی بود/حریف بی مهابا بازی کرد

عمده غیاثی: بازی سختی بود/حریف بی مهابا بازی کرد

سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی برابر آذرباتری ارومیه گفت: بازی سختی مقابل آذرباتری داشتیم و حریف بی مهابا و باانگیزه بازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر والیبال، تیم شهداب یزد با نتیجه سه بر یک تیم آذرباتری ارومیه را شکست داد.

محمد عمده غیاثی، سرمربی تیم والیبال شهداب یزد پس از پیروزی تیمش مقابل آذرباتری ارومیه گفت: بازی سختی بود و حریف با انگیزه و بی مهابا بازی کرد. برعکس تیم ما که شرایط خوبی نداشتیم. بازیکنان به جای اینکه تمرکز خود را بر کیفیت بازی بگذارند به رتبه تیم آذرباتری در جدول رده بندی تمرکز کردند.

وی ادامه داد: همه تیم‌ها قابل احترام هستند، خدا را شکر در نهایت موفق شدیم تیم آذرباتری را شکست دهیم و نتیجه را به سود خود به پایان برسانیم.

کد مطلب 5129674
ساناز سلیمان آبادی

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