قاچاق ۲ میلیارد ریالی در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تعزیرات حکومتی زنجان، مرتضی ممیزی از کشف ۱۰ هزار اتصالات شیلنگ بادی در آزاد راه زنجان به تبریز خبر داد و گفت: ارزش محموله کشف شده بیش از یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال است.

وی اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده و رسیدگی در شعبه ویژه رسیدگی قاچاق کالا و ارز به دلیل ارائه نکردن مدارک معتبر گمرکی قاچاق بودن کالا محرز شد.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه مقابله با قاچاق باید به جد مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشت: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و تاکنون هم در این زمینه موفق بوده است.

ممیزی گفت: برای مقابله با قاچاق کالا باید سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به جد همکاری کنند.