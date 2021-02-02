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۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۹:۴۱

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری:

آیت الله نظری در تحکیم مبانی انقلاب درنگ را جایز نمی دانست

آیت الله نظری در تحکیم مبانی انقلاب درنگ را جایز نمی دانست

ساری- نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تسلیت ارتحال عالم ربانی آیت الله نظری گفت: ایشان در تحکیم مبانی انقلاب و اطاعت از مقام معظم رهبری درنگ را جایز نمی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید رحیم توکل در پیامی به مناسبت رحلت عالم جلیل‌القدر مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالله نظری رحمةالله‌علیه آورده است: عالمی که در راه انقلاب اسلامی و پیروی از امام خمینی (ره) و تحکیم مبانی انقلاب در اطاعت از امام خامنه‌ای درنگ را جایز نمی‌دانست و مسجد جامع ساری و جوانان نسل انقلاب در عصر نظام ستمشاهی شاهد روشنگری‌های شجاعانه آن دلسوز امت بودند.

وی با بیان اینکه خبر ارتحال این فقیه ربانی برای آنها بسیار سخت و دردناک است، افزود: عالمان دینی، وارستگان با تقوا و دردمند، هدایت جامعه به سوی سعادت و رستگاری هستند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی محصول هدایت‌پذیری جامعه از روحانیت مبارزی است که در برابر استکبار و استبداد قیام کرده و با امحای رژیم ستمشاهی، نظام مقدس اسلامی را استقرار بخشیدند تا منتخبان ملت، امکان خدمت صادقانه و خالصانه به مردم را به دست آورند.

آیت الله توکل در بخشی از این پیام آورده است: جای خالی عالمان وارسته‌ای همچون آیت‌الله حاج شیخ عبدالله نظری پر شدنی نیست و ثلمه ایجادشده باید به لطف امام زمان عج‌الله فرجه الشریف توسط عالمان عامل دیگر جبران شود.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ارتحال آن فقیه صمدانی و مروج جدی فرهنگ غدیر را به امام عصر (عج)، نایب آن حضرت مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، بیت شریف آن فقید و مردم غیور و ولایی مازندران، به ویژه مردم متدین ساری تسلیت عرض کرده و برای آن عالم ربانی طلب علو درجات، از خداوند بزرگ می‌کنم.

کد مطلب 5137612

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