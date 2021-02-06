۸۷۹ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنکور سراسری هر ساله به منظور پذیرش دانشجو از طریق آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود.
وی یادآور شد: تاکنون تعداد ۸۷۹ هزار و ۴۶۰ نفر در چند گروه و تعداد ۶۹۸ هزار و ۴۲۸ نفر در یک گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کردهاند.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: ثبت نام کنکور سراسری در روزهای ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام میگیرد و ساعت ۲۴ امروز ۱۸ بهمن میتوانند در این آزمون ثبت نام کنند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور پیش بینیهای لازم برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی و کاهش هر گونه مخاطرات برای متقاضیان آزمون، زمان برگزاری آزمون سراسری به چهار روز افزایش یافت و آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۹ تیر، پنجشنبه ۱۰ تیر، جمعه ۱۱ تیر و شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برگزار میشود.
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