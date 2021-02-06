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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۱۱

سخنگوی سازمان سنجش خبر داد

۸۷۹ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند

۸۷۹ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون تعداد ۸۷۹ هزار و ۴۶۰ نفر در چند گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده‌اند.

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کنکور سراسری هر ساله به منظور پذیرش دانشجو از طریق آزمون در دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه‌)، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی‌، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: تاکنون تعداد ۸۷۹ هزار و ۴۶۰ نفر در چند گروه و تعداد ۶۹۸ هزار و ۴۲۸ نفر در یک گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ ثبت نام کرده‌اند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور افزود: ثبت نام کنکور سراسری در روزهای ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت اینترنتی و از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org انجام می‌گیرد و ساعت ۲۴ امروز ۱۸ بهمن می‌توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور پیش بینی‌های لازم برای رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و کاهش هر گونه مخاطرات برای متقاضیان آزمون، زمان برگزاری آزمون سراسری به چهار روز افزایش یافت و آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۹ تیر، پنجشنبه ۱۰ تیر، جمعه ۱۱ تیر و شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

کد مطلب 5139875

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    نظرات

    • بی نام US ۱۵:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      12 4
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      کاش شرکت کننده کم باشه
    • کاربر IR ۱۰:۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      خدایا به امید خودت خودت کمکم کن
    • IR ۲۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
      1 0
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      به تفکیک رشته آمار میدادین خوب بود. تشکر
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      2 0
      پاسخ
      خدااایا با امید خودت همه کنکوری ها موفق بشن .
      • ... IR ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
        1 0
        😑😑امیدوارم همگی قبول بشیم ولی اگه کرونا نگیریم
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
      4 0
      پاسخ
      چی‌بگم‌این‌کنکور‌منو‌دیوونه‌کرده

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