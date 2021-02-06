۲۹۲۹ بیمار صعب العلاج تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی هستند

رضا سلم‌آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۵ بیمار خاص تحت پوشش کمیته امداد خراسان جنوبی هستند.

وی با بیان اینکه همچنین دو هزار و ۹۲۹ بیمار صعب‌العلاج تحت پوشش کمیته هستند، گفت: هزار و ۶۸۱ زن بیمار و هزار و ۳۶۳ مرد بیمار از خدمات کمیته بهره مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی تعداد بیماران زیر ۱۵ سال تحت پوشش را ۵۰ نفر عنوان کرد و گفت: به جامعه تحت پوشش خدمات مختلفی طی دوره درمان و غیره ارائه می‌شود.

وی از حمایت کمیته امداد از ۴۳۸ بیمار سرطانی خبر داد و گفت: ۶۹۳ بیمار زمین گیر به صورت ماهانه، هزینه‌هایی را دریافت می‌کنند.

سلم‌آبادی بیان کرد: طی سال گذشته هزار و ۱۵۰ وسایل توان پزشکی شامل تخت، تشک مواج، عصا و وارکر، کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز به مددجویان اهدا شده است.

وی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه سال جاری ۲۵ میلیارد ریال هزینه‌های درمانی جامعه تحت پوشش پرداخت شده است.

سلم‌آبادی اظهار کرد: تمام بیماران خاص و صعب‌العلاج دارای کارت هویت بوده و تحت پوشش هر بیمه درمانی که باشند، فرانشیز دارویی آنها از داروخانه‌های منتخب رایگان است.