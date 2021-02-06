شهرک علمی و تحقیقاتی در خراسان جنوبی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ناصری صبح شنبه در جشنواره جهادگران علم و فناوری استان خواستار حمایت از شرکتهای دانش بنیان شد و افزود: این شرکتها پایههای اقتصاد مقاومتی بوده که نیاز است مورد توجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۱۳ میلیارد تومان از شرکتهای فناور و دانش بنیان حمایت شده است، گفت: همچنین پارک علم و فناوری در راستای توانمند سازی، استقرار و مباحث مالی از شرکتها حمایت میکند.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی از فعالیت ۱۵۰ شرکت فناور در استان خبر داد و اظهار کرد: همچنین ۳۵ شرکت دانش بنیان در استان فعال است.
ناصری خواستار ایجاد شهرک علمی و تحقیقاتی در استان شد و افزود: با توجه به شرایط پیش رو نیاز است جوانان با روحیه بسیجی و همت جهادی شرکتهای دانش بنیان کارآفرین را پیش ببرند.
وی با بیان اینکه باید با ورود به بحث دانشگاههای کارآفرین، دانش تولیدی را به سمت اشتغال هدایت کنیم، افزود: در شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان برای ۷۶۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
نظر شما