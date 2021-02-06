به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر معروف جهان عرب در مطلبی در رأی الیوم با اشاره به موضع گیری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در قبال یمن آورده است: دو طرف بیشترین توجه را به این موضوع دارند؛ اول بیش از ۳۰ میلیون یمنی که تحت محاصره شدید به سر می‌برند و هشتاد درصد از آنها به کمک‌های انسان دوستانه با توجه به جنگ یمن که شمار زیادی قربانی از غیرنظامیان گرفته است.

دوم، زندانیان سیاسی در کشورهای عربی به ویژه در زندان‌های کشورهای متحد واشنگتن. اینکه مقامات سعودی دو زندانی با تابعیت آمریکایی که اتهام تروریست داشت را آزاد کنند و مقامات مصری خبرنگار شبکه الجزیره را آزاد کنند، در این راستاست. پیش بینی می‌شود که این روند آزاد زندانیان به برخی از شاهزادگان آل سعود و فعالان حقوقی مانند لجین الهذلول و سلمان العوده هم برسد پیش بینی می‌شود که این روند آزاد زندانیان به برخی از شاهزادگان آل سعود و فعالان حقوقی مانند لجین الهذلول و سلمان العوده هم برسد .

عطوان با اشاره به اینکه دولت جدید آمریکا خواهان رهایی از میراث ترامپ است، در ادامه می‌نویسد: سیاستی که بایدن درقبال یمن در پیش گرفته است، صدقه‌ای نیست که وی به یمنی‌ها بدهد بلکه این تحول راهبردی در سیاست خارجی آمریکا در درجه اول به پایداری ملت یمن و ایستادگی در برابر متجاوزان مربوط می‌شود سیاستی که بایدن درقبال یمن در پیش گرفته است، صدقه‌ای نیست که وی به یمنی‌ها بدهد بلکه این تحول راهبردی در سیاست خارجی آمریکا در درجه اول به پایداری ملت یمن و ایستادگی در برابر متجاوزان مربوط می‌شود.

همچنین این تغییر سیاست دولت آمریکا به در اختیار داشتن توان موشکی پیشرفته ارتش و کمیته‌های مردمی یمن که ضربات مهلکی به عمق عربستان در راستای سیاست دفاع از خود و پاسخ به حملات و محاصره شدید، وارد کرده، ارتباط دارد.

وی آورده است: ما از گام‌های عملی دولت بایدن طی ماههای آتی پس از اینکه از توقف فروش سلاح به عربستان خبر داد و تیموثی لندرکینگ را به عنوان فرستاده در امور یمن انتخاب کرد، اطلاعی نداریم و برایمان تعجبی نخواهد داشت که این دولت تصمیم دولت قبلی آمریکا در قرار دادن انصارالله یمن در فهرست تروریسم را لغو کند.

عطوان تاکید می‌کند: به برادران یمنی هشدار می‌دهیم که بیش از حد خوش بین نباشند و دل به دولت جدید آمریکا نبندند زیرا نباید فراموش کرد که جنگ یمن در ماههای آخر دوره دولت باراک اوباما دموکرات شروع شد. جهان به دولت‌های آمریکا اعتمادی ندارد به ویژه که در برابر کرونا شکست خورده و با چالشهای داخلی فراوانی روبرو است و از این رو یمنی‌ها باید صبر راهبردی را در پیش بگیرند.

یمنی‌ها سطح خواسته‌های خود را بالا ببرند و کوتاه نیایند

وی می‌نویسد: برادران یمنی باید از تجربه مذاکرات ایرانی استفاده کنند و سقف خواسته‌های خود را از دولت آمریکا بالا ببرند. ایران رفع کامل تحریم را قبل از شروع هر گفتگویی خواستار شده است و زیر بار توافق جدید که برنامه موشکی آن‌را به عنوان سپر محکم و پیشگیرانه محدود کند، نمی‌رود.

عطوان در ادامه با اشاره به ارتباط موضوعات منطقه‌ای مانند توافق هسته‌ای، ثبات سوریه، حل موضوع فلسطین با یکدیگر، پایان جنگ در یمن در آینده نزدیک را دشوار توصیف می‌کند و اعلام کرد: توقف جنگ، پایان محاصره، گشودن فرودگاه‌ها از خواسته‌های یمنی هاست که باید محقق شود تا به عنوان مقدمه حل بحران یمن باشد.

قوی‌ترین اعلام گسست امارات با شریک سعودی

وی در ادامه آورده است: جنگ یمن تصمیمی اشتباه بود که باید سریعاً اصلاح شود. امارات به سرعت این معادله را هنگامی که دقایقی پس از موضع گیری بایدن از زبان انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه خود گفت که از یمن عقب نشینی کرده است و دخالت نظامی را در اکتبر ۲۰۱۹ متوقف کرده است، درک کرد. این اولین و قوی‌ترین اعلام از گسست با شریک سعودی آن محسوب می‌شود.

عطوان در پایان نوشت: اینکه بایدن از حمایت از عربستان سخن گفته است این حمایت مجانی نخواهد بود و تاوانی سنگین برای ریاض دارد و آن تغییرات اصلاحی در بدنه حکومت آل سعود و خالی شدن زندان‌ها از زندانیان سیاسی است.