به سرمربیان والیبال سفارش می کنم آستانه تحمل خود را افزایش دهند

به گزارش خبر فدراسیون والیبال، محمدرضا داورزنی در ابتدای نشست آنلاین تبادل افکار ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران و سرمربیان لیگ برتری و اعضای کادر فنی تیم ملی، ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: والیبال ایران سال سختی را پشت سر گذاشت، اما لیگ امسال جذابیت خاص خود را دارد و مدل برگزاری لیگ متمرکز، بهترین روش در دوران بیماری کرونا است.

وی با بیان اینکه فدراسیون جهانی والیبال نیز این روش را برای لیگ ملت‌های ۲۰۲۱ در نظر گرفته است، گفت: در لیگ ملت‌های سال ۲۰۲۱ که به صورت متمرکز در یک کشور برگزار خواهد شد، هر تیم ۱۵ بازی می‌کند که به شکل سه روز مسابقات و سه روز استراحت خواهد بود. ۱۵ روز هم قبل از شروع مسابقات، تیم‌ها قرنطینه می‌شوند.

رئیس فدراسیون والیبال در تشریح برنامه‌های آماده سازی تیم ملی والیبال ایران گفت: لیگ برتر والیبال مردان سال ۹۹، اواخر اسفندماه به پایان می‌رسد و اردوی تیم ملی از هفتم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با حضور برترین بازیکنان لیگ‌های داخلی آغاز خواهد شد.

وی زمان ملحق شدن آلکنو به اردوی تیم ملی را ۲۲ فروردین دانست و گفت: در ادامه، لژیونرها نیز به اردو ملحق می‌شوند و تیم ملی والیبال ایران قبل از شروع لیگ ملت‌ها، یک اردوی برون مرزی در کازان نیز خواهد داشت.

داورزنی تصریح کرد: تیم ملی پس از اردوی کازان، به کشور میزبان لیگ ملت‌ها اعزام خواهد شد و بعد از دوران قرنطینه، به مصاف حریفان خود می‌رود. مرحله نهایی لیگ ملت‌ها نیز طبق برنامه قبلی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، در تورین ایتالیا برگزار خواهد شد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه سرمربی تیم ملی تا شروع اردو عملکرد لژیونرها را زیر نظر دارد و لیگ برتر ایران را نیز بر اساس گزارش‌های ارسالی از سوی آنالیزورها مد نظر خواهد داشت، گفت: هدف نخست نشست امروز، ایجاد تعامل و همفکری بین مربیان ایرانی و سرمربی تیم ملی والیبال ایران است.

داورزنی ابراز امیدواری کرد که در آینده، والیبال ایران نیاز به مربی خارجی نداشته باشد و گفت: یکی از برنامه‌های فدراسیون والیبال، سپردن هدایت تیم ملی ایران به مربیان داخلی است و امیدوارم هر چه زودتر این برنامه محقق شود. رشد و توسعه والیبال ایران بدون حمایت شما (مربیان) امکان‌پذیر نیست.

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه به حساسیت دیدارهای لیگ برتر مردان در مرحله مقدماتی و پلی‌آف اشاره کرد و گفت: به مربیان سفارش می‌کنم که آستانه تحمل خود را افزایش دهند. لیگ ایران بسیار حرفه‌ای است و باید رفتارها نیز به این سطح برسد.

نشست آنلاین تبادل افکار ولادیمیر آلکنو سرمربی تیم ملی والیبال ایران و سرمربیان لیگ برتر، عصر امروز در فدراسیون والیبال آغاز شد. در این نشست مجازی، علاوه بر ولادیمیر آلکنو، توماس توتولو دستیار سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان نیز حضور دارد. امیر خوش‌خبر سرپرست و سایر اعضای کادر فنی تیم ملی به همراه جهانگیر سیدعباسی رئیس کمیته آموزش و مربیان فدراسیون نیز از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست هستند.