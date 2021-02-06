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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۳۷

با حضور استاندار بوشهر؛

۶ پروژه عمرانی در شهرستان دشتی افتتاح و کلنگ‌زنی شد

۶ پروژه عمرانی در شهرستان دشتی افتتاح و کلنگ‌زنی شد

بوشهر - در آئینی با حضور استاندار بوشهر و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی، شش پروژه عمرانی با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتی افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان دشتی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هفتمین روز از دهه مبارک فجر شش پروژه عمرانی با اعتبار ۲۲۰ میلیارد ریال در شهرستان دشتی افتتاح و کلنگ زنی شد.

عبدالله نادری اضافه کرد: سالن ورزشی چند منظوره باغان در زمینی به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع که شامل سالن ورزشی، رختکن و فضای اداری است، افتتاح شد.

وی افزود: زمین چمن مصنوعی شهر بادوله در زمینی به مساحت هشت هزار و ۳۰ متر مربع با اعتبار ۳۶ میلیارد ریال افتتاح شد.

نادری گفت: عملیات اجرایی احداث و تجهیز آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت شهید فاریابی با مشارکت خیرین با زیر بنای و اعتبار ۱۱ میلیارد ریال آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه اکسیژن ساز با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال در بیمارستان زینبیه خورموج با مشارکت خیرین افتتاح شد.

فرماندار دشتی افزود: ساختمان آتش نشانی شهرداری خورموج با اعتبار بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد.

وی گفت: خوابگاه ورزشکاران شهر خورموج در زمینی به مساحت هزار و۵۰ متر مربع با اعتبار ۵۵ میلیارد ریال افتتاح شد.

کد مطلب 5140618

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