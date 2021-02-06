اولویت بایدن چیست/پایان جنگ یمن یا قطع منابع مالی ترامپ؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل -پیمان یزدانی: در سپتامبر ۲۰۱۶ یک روز پس از جلسه‌ای که سنای آمریکا درباره فروش سلاح برای جنگی دیگری در خاورمیانه برگزار کرد، قراردادی ۱.۵ میلیارد دلاری برای فروش سلاح به عربستان که شامل بیش از ۱۵۰ تانک ابرامز می‌شد منعقد گردید. هر چند رقم این قرارداد در مقایسه با قراردادهای تسلیحاتی قبلی دولت اوباما با عربستان که به دهها میلیارد دلار می‌رسید مبلغ ناچیزی به حساب می‌آمد، اما گذشت یک سال و نیم از جنگ ائتلاف سعودی علیه مردم یمن حساسیت‌های زیادی را در میان مخالفان این جنگ برانگیخته بود.

انعقاد قرارداد ۱.۵ میلیارد دلاری در آن زمان به معنی حمایت صریح و اشکار دولت باراک اوباما از جنگ مرگبار عربستان علیه مردم بی دفاع یمن بود. دولت باراک اوباما تا آن زمان نیز با سکوت اختیار کردن به طور غیر مستقیم چراغ سبز خود به عربستان را جهت تجاوز به یمن داده بود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نیز در آوریل ۲۰۱۹ قطعنامه دو حزبی را که بر اساس آن می‌بایست مداخله و حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن پایان می‌یافت را بار دیگر وتو کرد. رد درخواست نمایندگان توسط کاخ سفید بیانگر عدم تمایل این کشور برای پایان دادن به جنگ‌های خونین خارجی بود.

اقدامات و حمایت‌های اشکار و غیر مستقیم ترامپ و اوباما در راستای حمایت از جنگ خونین عربستان سعودی علیه غیر نظامیان یمنی با هدف تأمین منافع نامشروع کاخ سفید بود.

در روزهای گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ژستی بشردوستانه ادعا کرده است که ایالات متحده به پشتیبانی خود از جنگ در یمن خاتمه داده و این پایانی برای شش سال کمک نظامی واشنگتن به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه این کشور فقیر عربی می‌باشد.

جو بایدن در یک سخنرانی در وزارت امور خارجه اظهار داشت، این جنگ باید پایان یابد. و برای تأکید بر تعهد خود، ما در حال پایان دادن به همه پشتیبانی آمریکا از عملیات تهاجمی در جنگ در یمن، از جمله فروش تسلیحات مربوطه هستیم.

برای درک بهتر اهداف پشت پرده بایدن از این حرکت به ظاهر انسان دوستانه، باید پاسخ سوالات زیر را را معیار درک نیت واقعی وی دانست:

-چرا بایدن هنگامی که به عنوان معاون رئیس جمهور دولت اوباما در قدرت بود، با جنگ عربستان علیه غیرنظامیان یمن مخالفت نکرد؟ کاملاً واضح است که عربستان سعودی و امارات متحده عربی قادر به انجام چنین جنگ ویرانگری بدون چراغ سبز دولت وقت ایالات متحده نبودند.

-چرا او در این مقطع زمانی و بعد از گذشت حدود ۶ سال از این جنگ ویرانگر اصرار دارد که جنگ را متوقف کند و فروش اسلحه به ریاض را لغو کند؟

سفیر ایران در صنعا در حساب کاربری خود در توئیتر با بیان اینکه نسبت به ادعاهای آمریکا در مورد پایان حمایت از جنگ یمن خوشبین نیست، گفت: دولت آمریکا به دنبال تحمیل حضور مستقیم سیاسی و نظامی در این کشور جنگ زده است.

بایدن ضمن ادعا مبنی بر قصدش برای قطع فروش تسلیحات به ریاض همزمان اظهار داشته است در عین حال به امنیت عربستان متعهد است. نگاهی دقیق به اظهارات بایدن بطور تلویحی نشان می‌دهد که دولت بایدن قصد ندارد فروش میلیاردها دلار اسلحه به پادشاهی‌های عربستان و امارات را متوقف کند بلکه صرفاً قصد دارد برچسب علت فروش و توجیه فروش را تغییر دهد.

دونالد ترامپ و شرکت‌های نزدیک به وی قبل از پایان دوران ریاست جمهوری او، قراردادهای تسلیحاتی متعددی با عربستان سعودی امضا کرده اند. در واقع، دلیل اصلی تصمیم بایدن این است که ترامپ و محافل وی را از مزایای این قراردادها محروم کند زیرا درآمدهای ناشی از این قراردادها قطعاً در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ایالات متحده کمک شایانی را به ترامپ و نزدیکان وی خواهد کرد. لذا جو بایدن قصد دارد با لغو قراردادهای تسلیحاتی منعقد شده در زمان ترامپ، قراردادهای جدید را از طریق شرکت‌های نزدیک به محفل خود منعقد کند.

در واقع، هدف بایدن توقف کشتار مردم بی دفاع یمن نیست بلکه وی قصد دارد با این ژست بشردوستانه با یک تیر چند نشانه بزند. بایدن به پشتیبانی خود از ریاض در قالب‌های جدید ادامه خواهد داد و نه تنها با فشار بر عربستان سعودی سلاح‌های بیشتری به ریاض خواهد فروخت و شیر بیشتری از این گاو خواهد دوشید بلکه ترامپ و شرکت‌های تسلیحاتی نزدیک به وی را از منافع این قراردادها محروم خواهد کرد تا از قدرت گیری ترامپ و جریان ترامپیسم در انتخابات آتی آمریکا جلوگیری کند.