محمد دلاوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص افتتاح پروژه‌های نهاد نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس البرز در ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، کلنگ‌زنی پنج پروژه در شهرستان کرج انجام می‌شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های مدرسه ۶ کلاسه خیری زنده‌یاد کوکب رضا قلی و احداث چهار باب سالن کارگاهی هنرستان کارگاهی فنی و حرفه‌ای (خیر ملک خانی) بیان کرد: همچنین مدرسه ۱۲ کلاسه رضوانیه (زنده‌یاد حاج علی سرافراز)، مدرسه ۱۲ کلاسه مالک اشتر از محل اعتبارات خیرین با اعتباری بالغ بر ۱۶ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس البرز با بیان اینکه این پروژه‌ها روز ۲۱ بهمن ماه افتتاح می‌شوند، گفت: همچنین پروژه مدرسه ۱۲ کلاسه ناحیه ۴ (خیر حاج محمود کمالی دهقان) با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد تومان کلنگ‌زنی می‌شود.

وی تصریح کرد: به مناسبت ایام‌الله دهه فجر، ۱۱ پروژه آموزشی و چهار سالن ورزشی، اجتماعات و نمازخانه در این استان به بهره‌برداری می‌رسد.

دلاوریان با بیان اینکه معادل ۱۵۰ کلاس درس به ظرفیت مدارس سطح استان افزوده می‌شود، خاطرنشان کرد: ملاک کار و هدف‌گذاری نوسازی و توسعه مدارس بیشتر در مناطق محروم و پرتراکم است.

وی ادامه داد: اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و کمک خیران برای بهره‌برداری از این طرح‌ها هزینه شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس البرز متذکر شد: در حال حاضر جمع پروژه‌های نوسازی و تجهیزات مدارس استان ۴۴۵ پروژه است که در مهر ماه سال تحصیلی جدید، ۶۰۰ کلاس درس در یک شیفت تکمیل و تحویل داده می‌شود.