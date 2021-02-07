خودکفایی در تولید واگن مسافری اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح امروز در مراسم بهره‌برداری از ۱۰۵ پروژه ریلی به مناسبت دهه فجر گفت: تعدادی از پروژه‌هایی که امروز به بهره‌برداری می‌رسد، هر یک دستاورد بزرگی است و نیازمند برگزاری مراسم ویژه است تا به آن افتخار کنیم.

وی افزود: امروز ۱۰۵ پروژه به بهره‌برداری رسید. اگر این پروژه‌ها نبود همچنان برای بخشی از آنها به بیگانگان وابسته بودیم. در سال‌های گذشته آنها، ما را از دستیابی به این تجهیزات محروم می‌کردند ولی توانستیم با توان داخل، این تجهیزات را تولید کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید زیربناهای حمل و نقلی کشور از جمله ریلی را توسعه دهیم و از محل بهره‌برداری آنها بتوانیم درآمدهای ملی و اقتصاد کشور را گسترش دهیم.

اسلامی تأکید کرد: امروز در شرایطی جشن دهه فجر را برگزار می‌کنیم که تمام ترفندهای دشمنان با حضور حداکثری مردم و رهبری مقام معظم رهبری شکست خورده است و می‌توانیم گام‌های مستحکم‌تری در توسعه برداریم.

وی گفت: امروز پروژه‌هایی که افتتاح می‌شود، به توسعه ایمن و گسترش سیر و حرکت پرسرعت‌تر قطارها و همچنین اتصال شبکه ریلی به مراکز بار کمک می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر راه‌آهن اقتصادی نباشد، رشد و نمو نخواهد داشت. توسعه خطوط و افزایش راندمان و کاهش قیمت تمام شده کالا به ادامه رشد راه‌آهن کمک می‌کند.

اسلامی تصریح کرد: ما در تولید ناوگان‌های باری خودکفا شده‌ایم. باید به زودی جشن خودکفایی تولید واگن‌های مسافری را برگزار کنیم که بتوانیم صنعت خودکفا و قابل رقابت با سایر سازندگان در جهان داشته باشیم.