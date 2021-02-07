تکذیب مزایده و واگذاری منزل مسکونی یک خانواده شهید در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران در توضیحات روابط عمومی این بنیاد در استان لرستان آمده است: «در چند روز گذشته تصاویری در فضای مجازی با عنوان مزایده منزل مسکونی خانواده معظم سه شهید منتشر شده است که موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه اصل برگزاری مزایده به هیچ عنوان صحت ندارد.



بر اساس اطلاع کسب شده برابر مساعدت‌های صورت گرفته و نیز حسب مکاتبات چند ماه گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران و با دستور رئیس کل بانک مرکزی و اعلام مدیرعامل بانک صادرات مقرر شده است بدهی ایجاد شده از طرق دیگری پیگیری شود.



بنیاد شهید و امور ایثارگران در ارتباط مستقیم با این خانواده معظم شهید از ماه‌های گذشته حل مشکل ایجاد شده را پیگیری کرده است و محمود زرین جویی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در روزهای اخیر با حضور در منزل این خانواده شهید از آنان دلجویی کرده است.»

