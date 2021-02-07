گروه های خارجی جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، تک نوازی ویولنسل مارتین ملندز از کوبا، دوئت «سان موس» مشتمل بر دونوازی گیتار و ویولنسل از اتریش، دوئت «ویلا مادلنا» مشتمل بردونوازی آکاردئون، کلارینت و ساکسفون از اتریش، تریوی جز «فولبرشت» مشتمل برسه نوازی ساکسیفون، آوا، الکتریک و گیتار از آلمان، تک نوازی پیانو موریس ارنست از آلمان و دوئت «فراتا دی پالما» مشتمل بردونوازی پیانو و ویولن از ایتالیا اجراهای بخش بین الملل سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر را تشکیل می دهند.

طبق اعلام ستاد برگزاری جشنواره، اجراهای بخش بین الملل سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر نیز ضبط و به صورت مجازی پخش می شود که بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، اجراهای تک نوازی ویولنسل مارتین ملندز از کوبا، دوئت سان موس از اتریش، دوئت ویلا مادلنا از اتریش، تریوی جز فولبرشت از آلمان، در کشور مبدا به طور اختصاصی برای این دوره از جشنواره ضبط شده است و در زمان جشنواره پخش می شوند.

تکنوازی پیانو موریس ارنست از آلمان و دوئت فراتا دی پالما(دونوازی پیانو و ویلن) از ایتالیا هم در ایران ضبط و در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر پخش خواهد شد.

ستاد برگزاری سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر پیشینه فعالیت های موسیقایی این گروه های خارجی را به این ترتیب معرفی کرده است.

تیمو فولبرشت و ضیافت عناصر موسیقی نو در موسیقی جَز

تیمو فولبرشت هنرمندی است که موسیقی جَز را با عناصر موسیقی نو، الکترونیک و آهنگسازی درهم آمیخته است. او تاکنون، در ۲۲ آلبوم نواخته و در صحنه‌های برجسته‌ای چون ویلج ونگارد، فستیوال زمستانی جزِ نیویورک و لینکولن سنتر اجرا داشته است. او افزون بر همکاری با برنفورد مارسالیز، کنی ورنر و درو گرس، رهبری اجراهای متعددی را نیز برعهده داشته و در بیش از سی کشور جهان روی صحنه رفته است. فولبرشت، در پژوهش‌های دانشگاهی، از بینشی که از فعالیت‌های اجرایی خود کسب کرده بهره می‌گیرد. او دارای مدرک دکتری از دانشگاه اشتاین‌هارت نیویورک است و هم‌اکنون، به عنوان عضو هیأت علمی در همان دانشگاه تدریس می‌کند.

تئو بلکمان، نامزد جایزه‌ گرمی، خواننده‌ جَز و آهنگساز موسیقی نو و بداهه‌نوازی زبردست است که صدای خود را چون ساز به‌کار می‌گیرد. او که اصالتاً اهل آلمان است، آثار ضبط‌شده‌ گوناگونی از آلبوم‌های آوازهای هنر وایمار گرفته تا آهنگ‌هایی با تنظیم جدید از چارلز ایوز دارد. اثر جدید او، «مرثیه»، را کمپانی ای. سی. ام منتشر کرده است. او با موسیقی‌دانان، هنرمندان، بازیگران و آهنگسازانی همچون امبِروس آکینموسری، لوری اندرسون، اوری کِین، فیلیپ گلس، جان هولن بِک و جان تسورن همراهی کرده که برجسته‌ترین آنها مردیت مانک است که بلکمان بیش از پانزده سال است به‌عنوان یکی از اعضای اصلی گروهش با او همکاری داشته است.

بن موندا نیز یکی از برجسته‌ترین گیتاریست‌ها در بداهه‌نوازی است. او با سی‌سال سابقه نوازندگی در منطقه‌ نیویورک، با هنرمندان زیادی از جمله لی کونیتز، اندرو سیریل، جورج گارزونه، پائول موتیان و ماریا اشنایدر اجرا داشته است. او همچنین بخش گیتار آخرین آلبوم دوید بووی با عنوان «بلک استار» را اجرا کرده است. وی جایزه‌ هنرمند تأثیرگذار «دوریس دوک» در سال ۲۰۱۴ و بورس «بنیاد شیفتینگ» را از آن خود کرده است. او در بیش از ۲۰۰ سی‌دی به‌عنوان عضو ارکستر جُز حضور داشته و در هفت آلبوم رهبر گروه بوده است.

دوئت «سان موس» و کشف امکانات سازی به شیوه روح نواز

دوئت «سان موس» نیز، با کشف امکاناتِ سازی خود به شیوه‌ای گیرا و روح‌نواز، در پی آفرینش محیط‌های آوایی منحصر به فرد است. اعضای این دوئو، فیلیپ ارزموس، نوازنده‌ گیتارو الکترونیک و کِلمنس زاینیتسا، نوازنده‌ ویولنسل و الکترونیک، خود را به هیچ یک از استانداردهای موسیقایی محدود نکرده‌اند و بیشتر به تولید صداهای شورانگیز جدید در سبک‌های متفاوت و متضاد می‌پردازند.

این ۲ نوازنده، چه در زمینه‌ ساخت موسیقی گوش‌نواز، شورانگیز و زیبا و رویاگون و چه در زمینه‌ خلق اصوات دیسونانس، پرانرژی، دراماتیک و پراگرسیو از استادانی چیره‌دست قلمداد می‌شوند.

این دوئت گریزی از به‌کارگیری هیچ فرم آزاد نوازندگی ندارد. با بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از سبک‌های متفاوت، قطعات این دوئت از موسیقی مجلسی تا آهنگ‌سازی آکوستیک مدرن، راک، بلوز، محلی و جز را شامل می‌شود. زاین موس به‌عنوان اجرای برتر «آوای موسیقی جدید اتریشی» در سال ۲۰۲۱ برگزیده شده است.

پیوند هوش و موسیقی در دوئت «ویلا مادلنا»

نیکولا زاریچ، نوازنده‌ آکاردئون به‌ شیوه‌ نوازندگی پُرشور و هنرمندانه اش شهره است و فرانز اوبرتالر، نوازنده‌ پرتجربه‌ کلارینت و ساکسوفون را به تنوع آهنگسازی و ظرافت‌های نوازندگی‌ اش می‌شناسند.

این ۲ نوازنده‌ خبره، به سبب دوستی و نزدیکی حس و حال موسیقایی در کنار هم دوئوی «ویلا مادلنا» را تشکیل دادند. موسیقی این گروه، که حال ‌و هوایش کاملاً متأثر از محله‌ کولی‌نشینان برزیلی و اجتماعی چندفرهنگی است، آمیزه‌ای است از ملودی‌ها پرقدرت که، از یک سو، با سرانگشتان پرشور این ۲ هنرمند نواخته می‌شود و از سوی دیگر، یادآور آوای لطیف، ظریف و محسورکننده‌ موسیقی مجلسی است که از گوناگونی ضرب‌آهنگ و هارمونی گنجینه‌ موسیقایی بی‌کران کشورهای دور از هم برمی‌خیزد. آنچه این ۲ هنرمند را به هم پیوند داده هوش و دانش موسیقایی و استقلال سبکی آنها در فرهنگ ناب است.

رسیتال پیانو ارنست و نوازندگی یک هنرمند آلمانی

موریتس ارنست در سال ۱۹۸۶ در آلمان متولد شد و از چهار سالگی نواختن پیانو را آغاز کرد. بعد از اتمام دبیرستان، فراگیری این ساز را در مدرسه‌ موسیقی دتمولر ادامه داد و در آنجا موسیقی‌شناسی خواند و در آن دوران، جوایز متعددی نیز کسب کرد.

این هنرمند در سال ۲۰۰۳، برای تکمیل آموزه‌هایش نزد فویچت‌واگنر رفت و اندکی پس از آن، به طور مرتب به اجرای برنامه در اروپا و سراسر جهان پرداخت.

موسیقی قرن بیستم و بیست‌ویکم جایگاه ویژه‌ای برای او دارد. وی تاکنون فعالیت‌های بسیاری در کارنامه‌ هنری خود ثبت کرده از جمله همکاری با آهنگسازانی بسیار برجسته‌ و همچنین از طرفداران آهنگسازان فراموش‌شده و کمتر شناخته شده‌ای چون یوهان نپوموک، فروچیو بوسونی و سموئل شایت است.

شنیدن دوئت جیانا فراتا ودینو دی پالما از ایتالیا

جیانا فراتا از نوجوانی یادگیری پیانو را آغاز کرد. او تاکنون در رقابت‌های داخلی و خارجی زیادی شرکت کرده و در بسیاری از شهرهای دنیا مانند برلین، نیویورک، بمبئی، کلکته، استانبول، ویلنیوس، رم، سئول، مونته‌ویدئو و بوینس‌آیرس روی صحنه رفته است.

این هنرمند نخستین بار، رهبری ارکستر را در سال ۱۹۹۸ تجربه کرد و از آن زمان تاکنون با ارکسترهای مهم زیادی از جمله ارکستر فیل‌هارمونیک برلین، ارکستر اپرا-تئاتر رم، ارکستر سمفونیک ماکائو، ارکستر فلورنس، ارکستر تئاتر پتروزلی، آکادمی سلطنتی لندن، ارکستر نووا اسکارلتی ناپل همکاری داشته است.

فراتا در هنرستان موسیقی فوجیا اصول آهنگسازی تدریس می‌کند و هم‌اکنون‌ نیز استاد مدعوِ دانشگاه سانگشیم سئول است و تا به امروز در دانشگاه‌های بسیاری در سراسر جهان مسترکلاس و سخنرانی داشته است.

دینو دی پالموهم دانش‌آموخته‌ رشته‌های ویُلن و ادبیات است. او که از نوازندگان پُرآوازه‌ موسیقی مجلسی و همچنین تک‌نوازی زبردست است تاکنون در سالن‌های مطرح بسیاری در سراسر جهان روی صحنه رفته است.

وی طی بیست سال کار هنری خود، با هنرمندان بزرگی چون اوتو اقی، انریکو دینو، جری لویس، بات باکاراچ، لیزا مینلی، چارلی هادن، روبرتو بنیگنی، ویتوریو گسمن، آندرآ بوچلی، پلاسید دومینگو و بسیاری دیگر همکاری داشته است. وی هم‌اکنون مدرس دانشگاه‌های فوجیا و لانچیانو، هنرستان موسیقی فوجیا و همچنین استاد مدعو دانشگاه سانگشین سئول است.

تک نوازی ویولنسل یک نوازنده کوبایی

مارتین ملندز، که یکی از مستعدترین، خوش‌قریحه‌ترین و خلاق‌ترین نوازندگان ویُلنسلِ ‌نسلِ خود محسوب می‌شود، در سال ۱۹۸۲ از پدر و مادری کوبایی در مسکو متولد شد.

این هنرمند از همان اوایل کودکی فراگیری ویلنسل را در کنسرواتوآر «آمادئو رولان» آغاز کرد و سپس در مؤسسه عالی هنر در هاوانا، کوبا ادامه داد. او دوره‌های نوازندگی ویولنسل کلاسیک را گذراند، اما از همان سال‌های نخست، استعداد چشمگیری در بداهه‌نوازی از خود نشان داد و سبک منحصر به فردی را خلق کرد.

وی ویلنسل را به سمت زبان جدیدی متأثر از جز، موسیقی کوبایی، موسیقی آفریقایی، فانک و فلامنکو سوق داد. این هنرمند همچنین به‌سبب تنوع در سبک و اجرا در صدها آلبوم از هنرمندان مطرح بین‌المللی همچون پابلو میلانز، چانو دومینگوئز، کیسی دریزن، ماکاکو، دورانتز، رنوآد گارسیا-فونز، یوسا، دیسمر بیونو، آنتونیو ری، کیکو وننو، ارنستو اورینیاک، رینالد کولوم، کِنان اَزمه (جاده ابریشم) و دیگران نواخته است.