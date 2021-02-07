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۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۲۱:۴۵

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

جهاد با کفار اصلی جدایی ناپذیر از روحیه حق طلبی مسلمانان است

جهاد با کفار اصلی جدایی ناپذیر از روحیه حق طلبی مسلمانان است

سنندج- نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: فرد مسلمان باید همواره در حال جهاد و مبارزه باشد چون این مهم اصلی جدایی ناپذیر از روحیه حق طلبی مسلمانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی روز یکشنبه در همایش «رهروان مکتب حاج قاسم سلیمانی و دهه فجر» که با حضور طلاب اهل سنت و اهل تشیع کردستان در مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور برگزار شد، اظهار داشت: انسان همواره در حال جهاد و مبارزه است ولی این نوع جهاد و مبارزه گونه‌های مختلفی دارد.

وی افزود: اگر ما بخواهیم مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی را تشریح کنیم و درباره دهه فجر صحبت کنیم این معنا خیلی کارساز خواهد بود چرا که بخشی از این جهاد و مبارزه با گروه‌های بیرونی است که منجر به انقلاب‌ها می‌شود و انقلاب اسلامی ما اینگونه بوده است.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی در ادامه سخنان خود افزود: معمولاً انبیا و اولیا و انسان‌های شایسته روزگار با سه گروه همیشه در مبارزه هستند.

وی گفت: گروه اول شامل حاکمان ظالم و ستمگر می‌شوند و گروه دوم ثروتمندان فاسد هستند که با ثروت خود در زمین فساد و فحشاء را ترویج می‌دهند و گروه سوم هم کسانی هستند که مروج اعتقادات باطل و شیطانی در روی زمین هستند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: رسول اکرم (ص) در زمان حیات خویش با دو گروه ثروتمندان فاسق و مروجان شرک و بت پرستی در بین مردم درگیر بودند و اگر ما هم پیرو حق باشیم همواره با افراد و گروه‌هایی درگیر خواهیم بود.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی افزود: اکنون هم سلفیون و داعشیون با موج دیگری آمده‌اند و فساد عقیده را ترویج می‌دهند اما مطمئن باشید بعد از فروکش کردن داعشیون و سلفیون چیز دیگری درمی آید و دشمن این مهم را یاد گرفته است بنابراین برای همیشه این مبارزه وجود دارد.

وی اظهار داشت: تجلی یک انسان شایسته، مبارزه با نفس و شیطان، مبارزه با حکام ظالم، ثروتمندان فاسد و ترویج دهندگان اعتقادات ضدالهی و ضددینی است.

وی در ادامه به ویژگی‌های برجسته طلاب حوزوی اشاره کرد و گفت: یک طلبه خوب باید نخست خوب درس بخواند و عالم باشد.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی ادامه داد: در استان کردستان یعنی در حوزه برادران و خواهران اهل سنت باید روحانیونی متخصص در فقه شافعی به جامعه معرفی شوند و در مکتب امام صادق (ع) هم یک عالم وجود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه طلاب نباید هرگز از تقوا غفلت کنند و نباید اجازه دهند که این مقوله به حاشیه برود، اظهار داشت: باید طلاب همیشه انسان‌هایی شایسته، متدین، متخلق و انقلابی باشند.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌ای که انقلابی باشد ولی اخلاق نداشته باشد، متأسفانه سقوط می‌کند و از سوی دیگر اگر در حوزه‌ای علم و اخلاق در کنار هم باشد ولی طلاب و روحانیون نسبت به مسائل اطراف خود بی تفاوت باشند آن حوزه هم هیچ ارزشی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اگر همه این ویژگی‌ها در حوزه‌های علمیه وجود داشته باشد ولی علم نباشد این هم بی فایده خواهد بود.

کد مطلب 5141674

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