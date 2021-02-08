بورل: مسکو درخواستم برای عدم اخراج دیپلماتهای اروپایی را نپذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جوزف بورل» روز یکشنبه اظهار داشت که از طریق رسانه های اجتماعی از تصمیم مسکو برای اخراج سه دیپلمات اتحادیه اروپا مطلع شده است و افزود که شخصاً از «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه خواسته است تا این تصمیم را لغو کند؛ تلاشی که به گفته او «هیچ سودی نداشت».

وی در وبلاگ خود نوشت: «متأسفانه، در پایان نشست، ما از طریق رسانه های اجتماعی از اخراج سه دیپلمات اتحادیه اروپا به خاطر اتهامات اثبات نشده ای همچون عدم رعایت جایگاه خود به عنوان دیپلماتهای خارجی و شرکت در تظاهرات [علیه بازداشت ناوالنی] مطلع شدیم. من از وزیر لاوروف خواستم تا این تصمیم را لغو کند، اما این درخواستم سودی نداشت».

گفتنی است که جوزف بورل از روز چهارم تا ششم ژانویه از مسکو دیدن کرد. در این دیدار، این دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا در مورد طیف وسیعی از موضوعات مربوط به روابط اتحادیه اروپا و روسیه و همچنین چشم انداز ژئوپلتیکی جهانی با لاوروف گفتگو کرد.

بورل همچنین با تعدادی از نمایندگان سازمانهای حقوق مدنی در روسیه دیدار کرد.

بورل این دیدار را «بسیار پیچیده» خواند و افزود که گاهی اوقات گفتگوها «به سطح بالایی از تنش می رسید». بورل در ادامه افزود که دیدارش با وزیر لاوروف به خوبی نشاندهند جدایی روسیه از اروپا است و اینکه «به نظر می رسد روسیه به تدریج در حال قطع کردن [رابطه خود] با اتحادیه اروپا است».

به گزارش مهر، روسیه جمعه هفته پیش از اخراج سه دیپلمات اروپایی به دلیل شرکت در تظاهرات‌های غیرقانونی اخیر در این کشور خبر داد.

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: «سه دیپلمات آلمانی، سوئدی و لهستانی که در اعتراضات غیرقانونی شرکت کردند و «عنصر نامطلوب» معرفی شدند، به زودی روسیه را تَرک خواهند کرد. انتظار می‌رود سفارت‌های آلمان، سوئد و لهستان پس از اخراج سه تَن از کارکنانشان، از این پس اصول حقوق بین الملل را به صورت دقیق رعایت کنند».