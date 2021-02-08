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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۴

خودروهای خودران ویتنامی در کالیفرنیا آزمایش می شوند

خودروهای خودران ویتنامی در کالیفرنیا آزمایش می شوند

یک خودروساز ویتنامی مجوز آزمایش خودروهای خودران در ایالت کالیفرنیا را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت «وین فست» (Vinfast) نخستین تولید کننده خودروی ویتنامی، اعلام کرد مجوز آزمایش خودروهای خودران در خیابان‌های ایالت کالیفرنیا را دریافت کرده است.

«وین فست» یکی از زیرمجموعه‌های شرکت بزرگ «وین گروپ جی اس سی» اعلام کرد برای عرضه تجاری خودروهای برقی اش در بازار آمریکا نیازمند مجوز مذکور از سازمان وسیله نقلیه کالیفرنیا بوده است.

این شرکت خودروسازی تاکنون سه مدل با قابلیت‌های خودران ساخته که دو مورد آن از ۲۰۲۲ میلادی در بازارهای آمریکا، کانادا و اروپا فروخته می‌شوند.

سال گذشته «وین فست» پس از افتتاح یک مرکز تحقیق و توسعه در ملبورس استرلیا، مرکز تست لانگ لانگ در این کشور را نیز خرید. این اقدام بخشی از تلاش شرکت ویتنامی برای گسترش فعالیت‌های خود در سطح بین المللی است.

کد مطلب 5141913
شیوا سعیدی

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