تضعیف روحیه مبارزه طلبی و ظلم ستیزی از اهداف دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون مداحان و سازمان بسیج مداحان خراسان رضوی با انتشار بیانیهای که به مناسبت بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، اعلام کرد: تلاش برای حفظ قالب مداحی و حفظ هیئت، گسترش ادب اسلامی در جامعه و پرهیز از بدگویی و اتقان در سخن و ارائه سخن محکم در مجالس اهل بیت (ع) و چهارده معصوم پاک با افتخار سرلوحه مداحان و شاعران کشور قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است؛ در چهلدومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ۹۲ هزار شهید بسیجی دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای سلامت و امنیت، را گرامی میداریم.
رهبر معظم انقلاب امام خامنهای مدظله العالی فرمودهاند: «دهه فجر دهه تجدید عهد و میثاق ملت ما با انقلاب و دهه گرامیداشت بزرگترین معجزه الهی در این روزگارهاست.»
اکنون در مقطع حساسی که نظام سلطه جهانی به روشهای مختلف سعی در حصر و به سلطه کشیدن دستاوردهای انقلاب اسلامی و تضعیف و انحراف روحیه مبارزهطلبی و ظلم ستیزی ملتهای مظلوم را دارد؛ تبعیت از گفتمان اسلامی - انقلابی و تجدید بیعت با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای و اعلام برائت از دشمنان این نظام مردم سالار، شکست پیدرپی فرصت طلبان و نفوذیها را به دنبال دارد.
جامعه ستایشگران مذهبی به عنوان یک تشکل و رسانه بی بدیل مردمی، سهم بسزایی در تحقق گفتمان سازی در گام دوم انقلاب را برعهده دارد و در راستای نیل به انتظارات و فرمایشات مقاممعظم رهبری (مدظله العالی) و دستیابی به قلههای والای عرصه ستایشگری، برنامهریزی دقیق و مؤثری را در جهت پیشبرد این آرمانها و اهداف سازمان تدوین نموده است.
همچنین بر اساس خط سیر و ترسیم راهبردی معظمله در جلسه اخیر مداحان در روز تولد حضرت زهرا (س)، فرهنگ سازی و ترویج اندیشهها و بسط گسترش الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشهها علوی و فاطمی، تلاش برای حفظ قالب مداحی و حفظ هیئت، گسترش ادب اسلامی در جامعه و پرهیز از بدگویی و اتقان در سخن و ارائه سخن محکم در مجالس اهل بیت و چهارده معصوم پاک با افتخار سرلوحه مداحان و شاعران کشور قرار گرفت.
همچنین تفقد و ابراز خرسندی رهبر انقلاب از حرکت رو به رشد دستگاههای تبلیغی کشور از جمله بخش مداحی و تمجید معظمله از ابتکارات خوب مداحان در مناسبتهای ماه مبارک رمضان و عزاداری محرم در شرایط کرونایی، نقطه امید و قوت قلبی برای جامعه ستایشگران مذهبی محسوب میشود که حلاوت و شیرینی سالگرد پیروزی انقلاب را برای ما دوچندان نموده است.
کانون مداحان و بسیج مداحان خراسان رضوی ضمن تبریک فجر پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید عهد با آرمانهای امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، همه تلاش خود را در راه اعتلای ارزشهای معنوی و اثربخشی تریبونهای ستایشگری و اهتزار پرچم اهل بیت در اقصی نقاط این مرز و بوم به کار میبندد.
کانون مداحان و سازمان بسیج مداحان خراسان رضوی
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