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۲۰ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۴۷

بازپخش «مرد دوهزار چهره» در آی‌فیلم

بازپخش «مرد دوهزار چهره» در آی‌فیلم

بازپخش مجموعه تلویزیونی «مرد دوهزار چهره» به کارگردانی مهران مدیری روی آنتن شبکه آی‌فیلم می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه طنز «مرد دوهزار چهره» به تهیه‌کنندگی مجید و حمید آقاگلیان و برمبنای فیلمنامه خشایار الوند، مهراب قاسمخانی و امیرمهدی ژوله، دنباله فصل اول آن با نام «مرد هزار چهره» است که از ۲۲ بهمن روی آنتن آی فیلم می رود.

در خلاصه داستان «مرد دوهزار چهره» آمده است: مسعود شصتچی با شماره شناسنامه ۱۳ در اشتباه گرفته شدن با افراد دیگر بدشانس است. او قبلا هم دچار دردسرهای زیادی شده و محکومیت شش ماه زندان را هم تحمل کرده است. این بار فردی او را با مهران مدیری کارگردان و بازیگر اشتباه می‌گیرد و از او تقاضای وقت مصاحبه می‌کند...

در این سریال مهران مدیری، برزو ارجمند، سپند امیرسلیمانی، دریا امینیان، سیامک انصاری، پژمان بازغی، مریم بخشی، رضا برزگر، بیژن بنفشه‌خواه، فلامک جنیدی، شقایق جودت، صدرالدین حجازی، نوید خداشناس، امید روحانی، بهاره ریاحی، سحر زکریا، امید زندگانی، محمود سالاروند، ژاله شعاری، الهام شعبانی، یوسف صیادی، قاسم طاهراحمدی، محمدهادی عطایی، رضا فیض نوروزی، پروین قائم مقامی، اکبر قدمی، امیرحسین کلانتری، عارف لرستانی، علی لک پوریان، محمدمجدزاده طباطبایی، کیهان ملکی، بیوک میرزایی، عباس نائی، فلور نظری، سام نوری و غلامرضا نیکخواه بازی می کنند.

«مرد دوهزار چهره» که در نوروز ۱۳۸۸ از شبکه سوم سیما پخش شد، از چهارشنبه ۲۲ بهمن هر شب ساعت ۲۱ روی آنتن آی‌فیلم فارسی قرار می‌گیرد. ساعت‌های ۵ و ۱۳ بامداد روز بعد نیز زمان بازپخش آن خواهد بود.

این سریال در ۱۳ قسمت به نمایش درخواهد آمد.

کد مطلب 5142103
عطیه موذن

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