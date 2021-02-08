به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ساترا، پیرو انتشار اخباری مبنی بر محاسبه ترافیک اینترنت با تعرفه بینالملل توسط برخی اپراتورهای تلفن همراه در پلتفرمهای داخلی، سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر، طی نامهای و به صورت رسمی توقف تضییع حقوق کاربران را مطالبه کرد.
ساترا با ارسال نامه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تخلفهای اپراتورهای تلفن همراه را در این زمینه تضییع حقوق کاربران دانست و خواستار برخورد و جلوگیری از ادامه این تخلفات شد.
طبق گزارشهای بهدستآمده از شکایات کاربران رسانههای صوت و تصویر فراگیر در هفتههای اخیر، برخی اپراتورها با همکاری با یک پلتفرم اینترنتی اقدام به تبلیغات وسیع در سطح شهر مبنی بر استفاده «رایگان» از برنامههای نمایشی ایرانی کردهاند، در حالی که پیگیریهای ساترا نشان میدهد رایگان بودن فقط در مورد حق اشتراک صدق میکند و اپراتور با محاسبه هزینه ترافیک اینترنت کاربران پلتفرم مذکور بر مبنای تعرفه اینترنت بینالملل، حقوق کاربران را نقض کرده است.
این در حالی است که بر اساس مصوبه ۲۳۷، ۲۴۸، ۲۵۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها موظف هستند هزینه ترافیک محتوای داخلی روی پلتفرمهای داخلی را با تعرفه حداکثر نصف تعرفه بینالملل محاسبه کنند.
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