به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود پیکر مطهر ناوبان‌دوم خلبان شهید امیرحسین سلیم‌زاده به شهرستان میاندرود، مردم شهیدپرور این منطقه شامگاه شنبه با حضور پرشور در مراسم وداع، پیکر این شهید والامقام را همراهی کردند.

خانواده شهید سلیم‌زاده نیز در این مراسم در کنار مردم حضور داشتند و در فضایی آکنده از حزن و ارادت، با فرزند شهید خود وداع کردند.

حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و مسئولان در این مراسم، جلوه‌ای از ارادت مردم میاندرود به مقام شامخ شهیدان و فرهنگ ایثار و شهادت بود.

مردم حاضر در مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی و ادای احترام به مقام شهید، بر تداوم راه شهیدان و دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی تأکید کردند.

شهید امیرحسین سلیم‌زاده، ناوبان‌دوم خلبان، از فرزندان استان مازندران بود که پیکر مطهرش با همراهی خانواده و مردم ولایت‌مدار میاندرود تشییع و بدرقه شد.

مراسم وداع با این شهید والامقام در حالی برگزار شد که مردم با در دست داشتن تصاویر شهید و پرچم جمهوری اسلامی ایران، حضور خود را در این آیین به نمایش گذاشتند و بار دیگر نشان دادند که یاد و نام شهیدان در میان مردم زنده است.

شهید سلیم زاده در حمله دشمن آمریکایی به خوزستان به درجه شهادت نائل آمد.