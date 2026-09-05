پدر و دختر ۸ ماهه قربانی واژگونی در محور ساغند ـ چادرملو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد جواد سهیلی از فوت دو نفر و مصدوم شدن سه عضو یک خانواده در پی واژگونی یک دستگاه خودروی کیا سراتو در محور ساغند ـ چادرملو خبر داد.

وی اظهار داشت: این حادثه امروز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در محور ساغند به چادرملو رخ داد و بر اثر واژگونی خودرو، دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه پدر خانواده و دختر هشت‌ماهه جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو کد آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و با توجه به وضعیت مصدومان، درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی نیز انجام گرفت.

سهیلی عنوان کرد: هر سه مصدوم این حادثه پس از اقدامات اولیه، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان مرکز استان منتقل شدند.