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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۴

پدر و دختر ۸ ماهه قربانی واژگونی در محور ساغند ـ چادرملو

پدر و دختر ۸ ماهه قربانی واژگونی در محور ساغند ـ چادرملو

یزد - رئیس اورژانس استان یزد از فوت دو نفر و مصدوم شدن سه عضو یک خانواده در پی واژگونی یک دستگاه خودروی کیا سراتو در محور ساغند ـ چادرملو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اورژانس استان یزد جواد سهیلی از فوت دو نفر و مصدوم شدن سه عضو یک خانواده در پی واژگونی یک دستگاه خودروی کیا سراتو در محور ساغند ـ چادرملو خبر داد.

وی اظهار داشت: این حادثه امروز شنبه ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در محور ساغند به چادرملو رخ داد و بر اثر واژگونی خودرو، دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه پدر خانواده و دختر هشت‌ماهه جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، دو کد آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند و با توجه به وضعیت مصدومان، درخواست اعزام بالگرد اورژانس هوایی نیز انجام گرفت.

سهیلی عنوان کرد: هر سه مصدوم این حادثه پس از اقدامات اولیه، با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان مرکز استان منتقل شدند.

کد مطلب 6938445

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