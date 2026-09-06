به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان با صدور حکمی و با توجه به سوابق و تجربیات اجرایی محمدرضا یزدان‌یار، وی را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شمیرانات منصوب کرد.

در این حکم بر ارتقای نظم و امنیت، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های شهرستان، خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، تقویت تعامل با احزاب و تشکل‌ها، فراهم‌سازی بسترهای تولید و اشتغال، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی تأکید شده است.

همچنین استفاده از ظرفیت ها در مسیر تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت «وفاق ملی» و پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، از دیگر محورهای مورد تأکید استاندار تهران در این حکم است.