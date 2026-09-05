به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شنبه شب در اطلاعیه‌ای گفت: به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده می‌شود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.