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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

قرارگاه خاتم‌الانبیا به ارتش تروریستی آمریکا هشدار داد

قرارگاه خاتم‌الانبیا به ارتش تروریستی آمریکا هشدار داد

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با هشدار به ارتش تروریستی آمریکا اعلام کرد: تداوم این اقدام‌ها با ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا شنبه شب در اطلاعیه‌ای گفت: به ارتش تروریست آمریکا هشدار داده می‌شود در صورت تداوم شرارت، ناامنی و مزاحمت برای کشتی های ایرانی و محاصره دریایی ایران، ضربات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه شناورهای نظامی آمریکا در منطقه شدیدتر از قبل خواهد بود و امکان گسترش آن نیز وجود دارد.

کد مطلب 6938417

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
      پاسخ
      درود بر رزمندگان اسلام مرگ بر آمریکا
    • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      1 0
      پاسخ
      آفرین.الله اکبر

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