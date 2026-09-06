به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رضایی صبح یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، مسئولان بنیاد علوی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد، با اشاره به دستاوردهای اخیر جامعه دانشآموزی و فرهنگی استان اظهار کرد: در هفتههای اخیر شاهد موفقیتهای بیسابقهای در عرصههای مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی بودهایم.
وی افزود: در حوزه تولید محتوای آموزشی، دانشآموزان و فرهنگیان استان موفق به کسب رتبه نخست کشور در مقطع ابتدایی شدند و در جشنوارههای «هر پاییز مهارت»، «اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیط یادگیری» و «هوش مصنوعی» نیز رتبههای اول، دوم و سوم کشوری به دست آمد.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این موفقیتها در سالهای اخیر کمسابقه بوده و نشاندهنده ظرفیت بالای دانشآموزان و فرهنگیان استان در عرصههای مختلف است.
رضایی با اشاره به موفقیتهای ورزشی دانشآموزان استان نیز گفت: دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات کشوری موفق به کسب مقام نخست پرتاب نیزه، مقام سوم پرتاب وزنه، مقام سوم هندبال پسران و مقام چهارم هندبال دختران شدند.
وی بیان کرد: همچنین ۱۶ دانشآموز مقطع متوسطه اول استان در رشتههای مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت شدند و تیم بسکتبال دختران متوسطه نیز میزبانی مسابقات کشوری را بر عهده داشت.
رضایی همچنین از کسب هفت رتبه کشوری در پرسش مهر ریاست جمهوری خبر داد و گفت: سه فرهنگی و چهار دانشآموز استان در این رقابتها موفق به کسب رتبههای کشوری شدند که از نظر تعداد و کیفیت، یک رکورد جدید برای استان محسوب میشود.
وی این موفقیتها را حاصل همدلی و تعامل مجموعههای مختلف دانست و تصریح کرد: حمایتهای استاندار، معاونان استانداری، دستگاههای اجرایی و همکاری بنیاد علوی نقش مهمی در تحقق این دستاوردها داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به محورهای نشست شورای آموزش و پرورش استان گفت: گزارش پروژه مهر و روند بازگشایی مدارس، نحوه اجرای بند مربوط به آموزش و پرورش، تعیین شهریه مدارس غیردولتی بر اساس نامه شورای تأمین، همکاری بینبخشی دستگاهها برای جذب سوادآموزان و توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم از مهمترین موضوعات این نشست است.
رضایی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق مختلف استان، خاطرنشان کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی باید با همکاری ادارهکل نوسازی مدارس، خیرین و مشارکت مردم تداوم یابد.
وی با قدردانی از حضور معاون بنیاد علوی کشور و مدیرعامل شرکت اسکان ایران، ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیت خیرین و نهادهای حمایتی، کهگیلویه و بویراحمد بتواند جایگاه خود را در شاخصهای ارزیابی شورای آموزش و پرورش ارتقا داده و در زمره استانهای برتر کشور قرار گیرد.
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