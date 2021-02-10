۱۰۵ پروژه ریلی به ارزش ۱۴۴۵۲ میلیارد ریال افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در دهه فجر ۹۹، افتتاح ۱۰۵ پروژه با اعتبار ۱۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال را در برنامه خود قرار داده است.

این گزارش حاکی است که پروژه‌های قابل افتتاح شرکت راه‌آهن طی ایام دهه فجر به تفکیک شامل موارد زیر است:

در حوزه فنی زیر بنایی شامل ۷ پروژه علائمی نمودن ایستگاه‌ها با اعتبار ۱۳۴۷ میلیارد ریال، ۴ پروژه بازسازی و راه‌اندازی ماشین‌آلات مکانیزه ریلی با اعتبار ۱۶۲ میلیارد ریال، ۹ پروژه بازسازی و بهسازی خطوط با اعتبار ۲۵۳ میلیارد ریال، ۱۶ پروژه احداث تقاطعات غیر همسطح و نصب باکس‌های بتنی با اعتبار ۵۵۰ ریال، ۶ پروژه احداث، توسعه و تکمیل خطوط با اعتبار ۳,۵۳۰ ریال ۹ پروژه احداث خطوط فرعی با اعتبار ۲,۹۰۰ میلیارد ریال است.

در حوزه ناوگان، پروژه‌های قابل افتتاح شامل ۲ پروژه خرید ۲ دستگاه لکوموتیو با اعتبار ۷۹۰ میلیارد ریال، ۴ پروژه خرید ۱۹۷ دستگاه واگن باری با اعتبار ۲۰۴۰ میلیارد ریال، ۲ پروژه بازسازی ۲ دستگاه لکوموتیو با اعتبار ۷۷۰ میلیارد ریال، ۲ پروژه بهسازی ۴ دستگاه لکوموتیو با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال و یک پروژه خرید نصب و راه‌اندازی ۱۸ ست جک بالابر ۴۰ تنی با اعتبار ۳۶۰ میلیارد ریال هستند.

در حوزه خدمات ساختمانی و ایستگاهی نیز، پروژه‌ها شامل ۷ پروژه بازسازی تأسیسات برقی و مکانیکی و تهیه و نصب تجهیزات ایستگاه‌های شبکه ریلی با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال، ۱۰ پروژه بهسازی، نوسازی ساختمان ایستگاه‌ها با اعتبار ۲۶۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه احداث و بهسازی سکو، روشنایی، سایبان، زیرگذر و روگذر ایستگاه‌ها با اعتبار ۱۱۰ میلیارد ریال، ۷ پروژه احداث و بازسازی نمازخانه و سرویس بهداشتی ایستگاه‌ها با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه دیوارکشی حریم ایستگاه‌های سطح شبکه ریلی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال است.

در حوزه طرح هوشمند سازی و داده‌کاوی، پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر شامل ۷ پروژه با اعتبار ۱,۲۶۰ میلیارد ریال نظیر احداث و تجهیز مرکز داده جدید ساختمان مرکزی، راه‌اندازی عملیاتی و بهره‌برداری از سامانه سیام (سامانه ارائه مجوز مشاغل عملیاتی)، تولید سامانه مکانیزه پست بازدید و صدور جواز، ایجاد سامانه ثبت معاینات پزشکی کارکنان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید سامانه مدیریت بر عملکرد و ارتقای لوکوموتیورانان، طراحی و ایجاد سایت بهره‌وری راه‌آهن و طراحی و ایجاد سامانه جوانه هستند.